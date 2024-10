 "Tenía muchos deseos de poder asistir": Sheinbaum defiende a Ifigenia Martínez tras críticas por su asistencia a la toma de protesta

El pasado 5 de octubre, Ifigenia Martínez y Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados, falleció, días después de haber entregado la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Ante esto, la mandataria está recibiendo críticas por "dejar" que Martínez asistiera a la toma de protesta.

Esta mañana, en la conferencia mañanera desde el Palacio Nacional, la mandataria salió en defensa de su decisión, asegurando que no hubo ninguna presión para que la maestra asistiera al evento.

SHEINBAUM DEFIENDE TRAS CRÍTICAS POR LA ASISTENCIA DE IFIGENIA A LA TOMA DE PROTESTA

La presidenta de México negó categóricamente que hubiera sacado a Ifigenia del hospital, aclarando que, a pesar de su delicado estado de salud, fue la propia Martínez quien manifestó su deseo de asistir.

"Me lo informaron en su momento y, obviamente, a los familiares les dije que, si no era necesario que fuera, no queríamos exponerla. Ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el 1 de octubre, fue una decisión de ella", explicó la presidenta durante una conferencia de prensa.

La mandataria también se refirió a las críticas que han surgido, describiéndolas como "deleznables" y criticando el conservadurismo que, a su juicio, está detrás de ellas. "Que serenen sus ánimos, es increíble, es este conservadurismo que llega a los niveles de... El león cree que todos son de su condición", agregó.

SHEINBAUM LAMENTA FALLECIMIENTO DE IFIGENIA MARTÍNEZ

En su intervención, Sheinbaum expresó su pesar por el fallecimiento de Ifigenia, ocurrido el 5 de octubre, apenas días después de la ceremonia. "Siempre nuestros pensamientos con ella y hasta siempre porque es una mujer ejemplo para muchas mexicanas", afirmó.

Recordó la trayectoria de Ifigenia, quien a los 94 años fue una destacada sufragista y luchadora por los derechos de las mujeres en México. "Ella participó para que las mujeres pudiéramos votar en aquellos movimientos muy jóvenes, y para ella ver a la primera mujer presidenta fue algo muy importante", concluyó Sheinbaum, resaltando el legado de una figura que dejó una huella imborrable en la historia del país.