Yaquis va por todo por pase a playoffs

Todo está listo para que los Yaquis reciban esta noche a los Sultanes de Monterrey, en confrontación de tres juegos (28, 29 y 30) en el precioso Estadio Yaquis y con ello, concluirá la temporada regular 2024-2025. Además, estará presente nada menos que la BRISSA, amenizando el ambiente, pues se esperan las mejores entradas de la campaña, y como regalo de año nuevo a la fanaticada, el acceso a los playoffs del equipo de casa, lo cual es algo fabuloso, porque los muchachos lograron ganar CUATRO series consecutivas, contando en el timón con Miguel Ojeda, quien se vistió de héroe, al igual que todos los jugadores que integran la escuadra yaqui, pues se tornaba muy difícil que pudieran levantarse de la lona, después de estar recibiendo fracaso tras fracaso, hasta que llegó Ojeda, quien suplió a Lino Rivera que, la verdad sea dicha, no pudo con el paquete... Ojeda habló con los jugadores, pues los conoce muy bien a todos, les pidió que se entregaran, que jugaran como lo hacen siempre, con garra, entusiasmo y poco a poco la escuadra empezó a funcionar, al grado que superaron sucesivamente a equipos que son aspirantes al título, como son Culiacán, Charros de Jalisco, Guasave y Los Mochis, a quien el jueves le sacaron el juego prácticamente de la bolsa, pues Ciudad Obregón llegó a las postrimerías del partido perdiendo 2-0, pero vino la reacción de la "Tribu" en el octavo, en donde anotaron cinco grandes carreras para subirse en el marcador 5-2 y en la parte alta del noveno fabricaron otra rayita más, para obtener un triunfo sensacional que los tiene a punto de clasificar, por no decir que hasta que lo oficialice la Liga... Los aficionados, seguidores de los Yaquis, están asombrados por la forma tan increíble en que el equipo de un día para otro, se convirtió en un protagonista, gracias a que la directiva se movió justo a tiempo, con la contratación de mi tocayo Miguel Ojeda, que llegó tumbando caña, así la llegada del ligamayorista Jonathan Aranda, quien está demostrando su categoría de GL, el despertar de jugadores como Roberto Valenzuela, quien ha sido la bujía en las más recientes victorias, tanto fildeando como con el madero, lo mismo que Víctor Mendoza, quien se ha distinguido ofensivamente y el resto de muchachos que le están poniendo el extra, para llevar al equipo a disputar el octavo banderín en la rica historia del equipo de casa... De ninguna manera dejaré por fuera al pitcheo, tanto el abridor, como los que están en el bullpen. Este grupo, en verdad, ha tenido una actuación fabulosa, encabezada por Sammy Zazueta, el hombre de las confianzas del mánager Miguel Ojeda, quien lo conoce perfectamente y sabe de las cualidades que posee el obregonense... En fin, que los Yaquis están incontenibles, después de haber tenido esa mala racha (como la tiene cualquier equipo) que no les permitía avanzar. Hoy, la mentalidad es ir por el gallardete, una vez que se haga oficial su acceso a la postemporada. Pero, como me dijo hace unos cuantos días René Arturo Rodríguez, el mero, mero petatero, del club de casa: "Los Yaquis necesitan victorias, no ceder un centímetro, pues para llegar a la gloria, hay que ganar y ganar", apuntó el aún joven magnate, quien es histórico en la LMP, con CUATRO TÍTULOS, en seis temporadas, algo fuera de serie, incuestionablemente... Así que vamos a tener aquí, a los Sultanes de Monterrey, sábado, domingo y lunes. El martes, el draft y luego arrancarán los playoffs del poderoso circuito invernal. Ya después, comentaremos sobre los últimos resultados del fin de semana y de las confrontaciones de los playoffs... Los Yaquis amanecieron ayer en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con marca de 15-14, mientras que el primer lugar es ocupado por los Naranjeros con 20-9, Charros de Jalisco con 19-10, Águilas en tercero con 16-13, luego siguen Cañeros en quinto, con 15-14, Tomateros en sexto 15-14, Algodoneros 14-15, Venados 13-16, Mayos 9-20 y Sultanes 9-20... Como se puede observar, será hasta el final del calendario, el próximo lunes, cuando se den a conocer por la LMP los nombres de los ocho equipos que lograrán el boleto de clasificación a los playoffs... I´ll see you later!