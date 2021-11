Personas bien preparadas al interior de la Tribu Yaqui aseguran que el llamado Plan de Justicia, del cual alguna vez aquí dijimos que nació muerto por no tomar en cuenta a la tropa, ya tiene sus consecuencias al interior y no le auguran nada bueno.

Pero será mejor que con sus propias letras esos técnicos nos expliquen su visión, pues a pesar de que desde el INPI crean que ya los tienen comiendo de sus manos, la realidad es otra y pronto la van a descubrir. Leamos:

Noticia Relacionada Yaquis no están vencidos

PUBLICIDAD

"Cómo calificar las consecuencias o resultados del Plan de Justicia Yaqui Yaqui con respecto al proceso de lucha sobre el territorio y agua.

"El sistema o Estado Mexicano usó al indígena contra el indígena, como ha sucedido en los muchos momentos históricos de México. Ser un indígena oriundo de Oaxaca no los hace mejores que los yaquis. Adelfo Regino Montes, el torokoyori sureño, destruyó la comunicación entre el gobierno yaqui y su tropa yoremia, ya que le tiene miedo al pueblo yaqui, a la yoremia, por lo que se limitó a controlar las voces y las principales estructuras de los ocho pueblos, siendo Vícam, Pótam y Tórim, sus secretarios y profes coptados por el INPI (Hilario/Crescencio).

"Los resultados están a la vista, no a los puntos naturales, es mas ni al decreto de Cárdenas le llegó el perdón, pues sólo llegó a 2,943 hectáreas y quedan solo a casi 300 hectáreas de diferencia. Por lo cual, la expropiación de Zedillo no se movió y sigue siendo el decreto mas dañino para la Tribu Yaqui.

"Ni La Cuchilla, ni las isletas, ni Buenavista, ni las tierras del lado de Boca Abierta se tocan, aunque están invadidas por ejidos y ricos de Guaymas. Los terrenos invadidos por Buenavista y otros más a las orillas de los límites del territorio yaqui, quedan igual.

"Gran circo que armó el INPI, con muchos recorridos, gastos exorbitantes¿para qué? Para 2,943hectáreas. Y puro territorio pedregoso. Grandes explicaciones tienen que dar los secretarios y las comisiones de linderos en las mesas de Cárdenas a la tropa yoremia.

"¿Cómo es posible que los impulsores de la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no digan nada? ¿Dónde está Hopkins, Argüelles y compañía?¿Estarán cooptados por el Estado, en nómina? ¿El albergue Casa del Niño quedará en la historia y con ello Lázaro Cárdenas, pues asíse le conoce el albergue? ¿O será que el INPI fue la flecha para dañar la imagen de Lázaro Cárdenas y con ella el decreto de 1940, para borrar el acto histórico de un decreto presidencial donde se dotó a la TY con territorio y agua y hoy quieran dar gato por liebre al ofrecer un Distrito de Riego que ya existe, muy manoseado y en malas condiciones, aprovechados por los poderosos del sur, pero existe?

"Adelfo, Hugo y el Delegado del INPI, sí son indígenas, son los torokoyoris del sur, los enemigos número 1 del pueblo yoreme, de la tropa yoremia, de la historia de lucha de los yaquis que ofrecieron su vida por estas tierras sagradas. Los tentáculos de Adelfo, secretarios y los profes bilingües, son yaquis, que por dinero y puestos traicionan a la nación yaqui, traicionan al yaqui de su pueblo, a la tropa yoremia.

"Fuera del territorio yaqui los torokoyoris del sur, los torokoyoris traidores profes y secretarios.

"Adelfo y compañía: No han vencido a la tropa yoremia y no lo harán, la tropa no vale casas, tractores, canchas, chivas, etcétera. La tropa vale lo que la historia le ha dado. Nunca antes vencido, menos ahora y menos por indígenas traidores".

O sea, esta historia aún no tiene final, mucho menos feliz.

Comentarios: francisco@isamultimedia.com