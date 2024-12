Yaquis, cerca de lograr boleto a playoffs

Los Yaquis continúan más cerca que nunca, de conseguir su boleto a los ansiados playoffs. El miércoles nos brindaron en la cañera ciudad, un encuentro de no dar ni pedir cuartel, pues pelearon el cotejo desde el mismo primer inning contra los verdes de casa, quienes también se fajaron en todo momento, pues jugaron nueve innings, en el que ninguno merecía perder, pero todo se definió en diez reñidos episodios a favor de los Yaquis, 2-1... El marcador habla por sí solo, de lo que lucharon ambos equipos en el terreno de juego. En pocas palabras, fue un partido con olor a playoff, sin lugar a dudas. Los Cañeros ya tienen en la buchaca su acceso a la postemporada, pero, aun así, disputaron el duelo como si lo necesitaran para ganarse el derecho de unirse a los 8 equipos que disputarán el título el próximo mes de enero... Sin embargo, Ciudad Obregón y su pandilla, que tripula el guaymense Miguel Ojeda, está peleando su entrada a los playoffs, hasta con las uñas. Con el juego 1-1, después de dirimirse nueve capítulos, llegó la oportunidad de los extrainnings y colocar un jugador en la intermedia, sin out. En la parte alta del décimo, vino el chance de irse arriba los Yaquis. Con corredor en la intermedia, el manager Ojeda, no esperó mucho ordenó el toque de bola y el bateador en turno cumplió a la perfección, enviando al tercer cojín al embasado, con un out... Al bat el obregonense Roberto "Tito" Valenzuela. Este, ansioso, no esperó mucho, a la primera pitcheada, hizo el swing y sacó una línea de hit a los jardines para remolcar la rayita que ponía al frente a la "Tribu" 2-1, ante la locura en el dugout de los Yaquis y claro, el más contento y feliz era "Tito"... Total, Los Cañeros no permitieron más libertades. Pero faltaban los outs más difíciles. Pero, como se ha venido haciendo costumbre, Ojeda tenía listo a Sammy Zazueta y éste entró fino y despachó rápido el cierre de la décima para apuntarse el salvamento y darle a los Yaquis una victoria espectacular, que ubicó a los Yaquis a casi nada, de conquistar la clasificación a los playoffs... Pero, amigos, los Yaquis tienen que seguir buscando triunfos para conseguir lo que deseamos todos: acceder a lo máximo del calendario regular: disputar el banderín 2024-2025 y si anoche, el equipo de casa repitió la dosis, a lo mejor ya amanecimos siendo uno de los 8 protagonistas. Todo dependerá de las combinaciones que se logren dar con el resto de los equipos. Vamos, Yaquis, la afición está esperando el regalo de año nuevo... No importa, en caso de que se consiga el milagro, Ciudad Obregón abriría la postemporada, probablemente, en la capital sonorense, o bien, en la otra capital, la sinaloense, dependiendo quién gane el Standing General, si Culiacán o Hermosillo. Por eso, los Yaquis tienen que entrar embalados, para darle la batalla al más pintado. Y tienen con qué. ¡Sí señor!... Por cierto, la dupla inmortalizada, integrada por el Dr. Samuel Wong González y Panchito Pérez Díaz, amigos entrañables, tienen más de 40 años narrando juntos los juegos de los Yaquis y vaya que si tienen seguidores. Y es que, sinceramente, poseen voces privilegiadas, únicas, que gustan a la fanaticada, razón por la cual les llueven mensajes, de todos los rincones del país, ya no digamos del precioso Valle del Yaqui, sino del extranjero también. Y todo eso que les comento, lo transmiten por la número uno: LA ÚNICA, de Grupo García de León, la más deportiva del sur de Sonora. Felicidades y que sigan cosechando éxitos, señorones del micrófono... Cambiando de canal, en un partidazo de infarto, Austin Reazo se vistió de héroe para darle la victoria al equipo angelino y terminó luciéndose con un triple-doble, en un juego que los aficionados lo presenciaron de pie los últimos cinco minutos. ¡Aquello era la locura!, porque ver jugar a LeBron James y a Stephen Curry es algo maravilloso, un espectáculo increíble observarlos cómo hacen vibrar a los espectadores, con sus desplazamientos en la duela y los tiros precisos y preciosos que realizan para conseguir los encestes. Si usted vio el juego el miércoles por ESPN, estará de acuerdo con un servidor en que, ver a estos dos en acción, es algo para disfrutarlo en grande y aplaudirlo una y otra vez, porque, la verdad, son unos magos para realizar jugadas que asombran y que es un deleite verlos como disputan el balón... Este partido, que finalmente ganaron los Lakers de Los Ángeles, 115-113 a los Galden State Warriors, será comentado por los especialistas durante este fin de semana, porque no todos los días, se enfrentan dos superestrellas y entregan lo mejor de ellos. Curry vs. LeBron continúa siendo, al día de hoy, el mejor espectáculo que nos brinda la NBA, pues da igual como estén ubicados en la tabla sus equipos... Curry, de 36 años y LeBron, anda en los 40, habrá tiempo para verlos de nuevo el año que está por entrar. El primero logró 38 puntos, mientras el veterano de los Lakers sumó 31 y 10 asistencias. Veo a LeBron, mejor que la temporada anterior, por lo que se espera que en esta ocasión, puedan entrar a los playoffs en forma directa, pues los refuerzos han estado respondiendo con gran efectividad, además de la categoría de Anthony Davis, quien por su estatura, forma una gran pareja de encestadores con LeBron... Por el momento, los Lakers están en el sexto sitio con 17 victorias y 13 derrotas, a 7 de los punteros Thunder de Oklahoma City, líderes de la Conferencia del Oeste. Lo que me dio más gusto fue que al terminar el cardiaco juego entre Lakers y Warriors, el fuerte abrazo de amigos que se dieron LeBron y Curry. Eso es un ejemplo para los jóvenes que practican cualquier deporte, el aceptar que el contrario fue mejor que tú, pero en buena lid... I´ll see you later!