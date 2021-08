Y ahora: Sociedad y Gobierno

Cuántas oportunidades se les fueron a los habitantes de estos lugares, porque al final no contaron las propuestas planteadas a los gobiernos donde lo único que se requería era la voluntad política de los que dijeron y protestaron por un cargo público.

Cómo con la tranquilidad de muchos de ellos, se van con el pensamiento particular del compromiso cumplido, cuando se deja de forma real una cantidad de necesidades, que difícilmente caben en un siguiente periodo de gobierno por ser demasiadas.

La tranquilidad en el retiro de un puesto público de un funcionario, no es la misma tranquilidad que le queda a una sociedad que le apostó, a que las cosas iban a ser diferentes y todo basado en el concepto de la esperanza.

Y que vuelve a tomar vigencia, cuando se está a la espera de las nuevas autoridades, que llegan a gobernar el estado y los municipios, con todo el entusiasmo de que todas las actividades a realizar sean efectivas para la sociedad, porque así lo dicen al llegar a la posición esperada y que desaparece con el tiempo.

Porque si se analizan las condiciones naturales, económicas y sociales del estado y los municipios, se va a determinar que no le falta nada para alcanzar a ser una potencia económica, que hasta ahora no se ha podido dibujar como debe ser.

Pero para hacer que las condiciones económicas y sociales cambien, solamente se tiene que voltear a ver a la sociedad y se tendrá la respuesta para realizar todo lo que el gobierno quiera hacer, en el periodo que le corresponde.

Porque entendido está que difícilmente el gobierno podrá realizar todos sus planes y programas como debe ser, si no cuenta con la participación ciudadana como lo dice la ley, y mas todavía, como lo demanda la realidad que es a veces de mayor peso que lo que dice la legislación.

En estos tiempos de pandemia y la mayoría de las veces que no existía esta emergencia sanitaria, la situación de los ingresos públicos para el quehacer gubernamental, nunca han sido sobrados, para lo que se necesita y difícilmente lo serán en el corto plazo.

Y es hoy cuando se debe de establecer un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, para lograr lo que siempre se dice y nada mas, un mejor estado y mejores municipios para todos.

Las posibilidades que hoy se abren, al iniciar nuevos tiempos de gobierno son bastantes, porque aquí se tiene la posibilidad de posicionar en primer lugar lo que requiere la sociedad y sus sectores productivos.

Desde el primer día en que se inicia con nuevas autoridades, la participación de la sociedad debe de hacer presencia en todas sus formas, para lograr que se avance de forma precisa y necesaria como siempre lo ha esperado.

Los cien días con que siempre se inicia en los gobiernos, para indicar por dónde van las funciones en beneficio de la sociedad, deben de ser continuos y no nada mas una muestra del estilo de gobernar y deben de totalmente efectivos.

DEL ESCRITORIO

Por si alguien lo habrá notado, ahora con la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, si se manifiesta una participación más actuante de sus integrantes y donde México sí se está haciendo escuchar y lo que se ve es en el tema laboral y en la integración de los automóviles que se están armando en el país y no es nada extraordinario porque así debe de ser, pero ahora sí se nota...En repetidas ocasiones causa preocupación de que en el país una buena cantidad de capitales se trasladen a otros países y a veces se le quiere dar un tinte político a este retiro, cuando son condiciones normales que suceden en el mercado financiero, porque una de las características de los inversores es que buscan mejores condiciones para sus dineros, siempre ha sucedido así...Es importante no olvidar apoyar a las empresas y los negocios locales, no es moda es una realidad porque son los que sostienen las economías de las familias al generar derrama económica y empleos, no hay que olvidarlo, porque en estos tiempos de apertura comercial la presencia de productos extranjeros es bastante común en el mercado y eso hace que muchos negocios tengan que cerrar por las condiciones de competencia y además por la pandemia.