  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 15 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Las Plumas

Wokismo: Comunismo 2.0

El capitalismo mostrando una notable capacidad para generar riqueza

Nov. 15, 2025
Wokismo: Comunismo 2.0

El socialismo del siglo XX dejó tras de sí una estela de fracasos. Sus promesas de igualdad y bienestar no se materializaron, y los sistemas que lo implementaron quedaron marcados por crisis económicas, restricciones a las libertades y episodios de violencia política que provocaron la muerte de más de 100 millones de personas. Tras la invasión soviética a Hungría en 1956 y las denuncias de Jrushchov sobre los crímenes de Stalin, muchos pensadores de izquierda se vieron obligados a replantear su estrategia intelectual. Defender el socialismo real se volvió insostenible.

Con el capitalismo mostrando una notable capacidad para generar riqueza, innovación y bienestar material, la crítica ya no podía centrarse en la economía. Diversas corrientes neomarxistas desplazaron entonces la lucha ideológica hacia la cultura, el lenguaje y la identidad. En lugar de enfocarse únicamente en las relaciones de producción, comenzaron a cuestionar los patrones culturales y las instituciones que sostienen el orden social moderno: la ciencia, la familia, la libertad individual y la igualdad ante la ley. La opresión, afirmaban, no solo se ejercía en términos económicos, sino también a través de discursos y prácticas sociales que reproducían desigualdades invisibles. La disputa dejó de ser sobre la producción material y pasó a ser sobre la producción de sentidos, significados y valores. La lucha de clases se transformó así en una lucha por el control cultural.

Sin embargo, un obstáculo persistía: la razón y la evidencia favorecían al capitalismo y a las instituciones liberales. La ciencia, los datos y el progreso material funcionaban como contrapesos a la crítica radical. En este contexto, el posmodernismo ofreció una vía alternativa. Su rechazo a las verdades universales, su insistencia en que la realidad es en gran medida una “construcción social” y su escepticismo frente a la objetividad proporcionaron un soporte teórico para cuestionarlo prácticamente todo. La combinación entre teoría crítica marxista y posmodernismo generó un marco intelectual que permitía reinterpretar instituciones, normas y conocimientos como productos arbitrarios del poder. Conceptos como verdad, ciencia, mérito o identidad se volvieron fluidos, moldeables y sujetos a revisión permanente. De esta convergencia emergió lo que hoy se conoce como ideología woke, o wokismo, un enfoque centrado en la sensibilidad identitaria, la reinterpretación del lenguaje y la denuncia de supuestas formas de opresión cultural.

El wokismo se presenta como una especie de comunismo 2.0: una ideología que sustituye la antigua “dictadura del proletariado” por jerarquías de victimización basadas en raza, género o etnicidad. Su objetivo ya no es abolir la propiedad privada, sino de construir la “hegemonía cultural” occidental. En este marco, la crítica al “patriarcado blanco” o al “capitalismo extractivista” no busca reformar instituciones, sino erosionarlas desde dentro. La deconstrucción posmoderna opera como herramienta política: relativiza la objetividad, redefine el conocimiento como poder e interpreta la discrepancia como “violencia simbólica”. Universidades antes dedicadas al rigor intelectual privilegian ahora “espacios seguros” y manuales de lenguaje; empresas orientadas a la eficiencia adoptan políticas identitarias que subordinan el mérito; y el Estado administra privilegios según intersecciones identitarias.

Al igual que el comunismo clásico, esta variante promete una sociedad más justa eliminando desigualdades que considera estructurales. Para alcanzarla, identifica un enemigo absoluto y legitima formas de censura o presión social en nombre de un futuro emancipador. Al desconfiar de la evidencia y de las instituciones liberales, el wokismo repite la pretensión de moldear la realidad según un ideal abstracto, una ambición que la historia ha demostrado que suele terminar en consecuencias trágicas.

Profesor-investigador del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos en El Colegio de Sonora.

Alejandro Salazar Adams
Alejandro Salazar Adams
Contenido Relacionado
El pensamiento conspiranoico y la pandemia de la sospecha
Las Plumas

El pensamiento conspiranoico y la pandemia de la sospecha

Noviembre 15, 2025

"La sociedad que prefiere la fantasía del complot a la complejidad de la realidad está condenada a ser gobernada por las mentiras que elige creer"

Francisco Ignacio Madero: Un presidente anticorrupto
Las Plumas

Francisco Ignacio Madero: Un presidente anticorrupto

Noviembre 15, 2025

Primer presidente del gobierno de la Tercera Transformación (3T)

“Unas guerreras en nuestra comunidad”
Las Plumas

“Unas guerreras en nuestra comunidad”

Noviembre 15, 2025

Muchas veces no se habla de ellas con la admiración que merecen