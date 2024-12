Viene la agricultura intensiva y sostenible

Puede ser que algunas personas no estén en el ánimo de ver como es necesario el avance de lo que se conoce como la agricultura industrial, que viene a ser principalmente la producción de cultivos básicos.

Donde su base proporciona el 60 por ciento de la energía alimentaria de una familia, ya que proviene principalmente de cereales como el arroz, maíz y trigo, producción que en México deben de expandirse.

Y es importante mencionar que en el desarrollo de la agricultura industrial se logran ampliar empleos, acceso a productos de calidad y además se impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico.

Pero es real que por el crecimiento de las ciudades, la expansión de las áreas cultivables en muchas regiones del país, se encuentran en completa disminución para continuar con los cultivos agrícolas.

Haciendo con ello que se detenga la producción alimentaria, donde la alternativa más inmediata solo la presente la importación de cereales y muchos productos que se podrían producir nacionalmente.

Y si a eso se le agregan los efectos que se están manifestando con el cambio climático, donde muchas regiones de histórica producción agrícola, hoy están sin el recurso de agua, deteriorando su forma de vida.

Que hace necesario que este problema de características demoledoras para las necesidades alimentarias del país, debe de tomarse en serio con planes para varios años.

Porque, aunque no se quiera reconocer de forma precisa los efectos del cambio climático, este fenómeno ya está para quedarse y no se irá con el solo hecho de decir que no existe.

Y sus efectos en la agricultura hoy en día, tiene varios inconvenientes medioambientales, como son, la escasez de agua, desforestación y la pérdida de biodiversidad.

Haciendo con ello que la denominada autosuficiencia alimentaria, cada día se vaya alejando más, teniendo como respuesta ahora adquirir la adquisición de productos en el exterior.

Pero si nos detenemos un poco a analizar lo que viene a ser el futuro de la población y su alimentación, encontraremos que, los países que hoy son proveedores de otros en el mediano plazo ya no podrán.

Porque según datos del World Economic Forum en el año 2050, la población tendrá un crecimiento cercano a los 10000 millones en el planeta y la demanda alimentaria crecerá ampliamente.

Y será a partir de ello cómo en México y sus regiones tendrán que buscar las alternativas más viables para continuar con la producción agrícola que demanda el mercado de consumo.

Lo que hará necesario que la producción agrícola haga frente al cambio climático, a la escasez de recursos hídricos y de tierras sumándole a ello la volatilidad delos precios de los productos.

En ese sentido, las empresas agrícolas tendrán el reto de adaptarse a los tiempos por venir, donde la sostenibilidad será un elemento básico en la producción de alimentos.

Todo ello es por las diferentes tendencias en el mundo que están Impulsando al sector para producir productos que beneficien de forma efectiva a la salud, dejando de lado los pesticidas y herbicidas.

La demanda futura de alimentos requiere sostenibilidad y suficiencia y será aquí donde la agricultura intensiva será la alternativa, para más alimentos en lugar de más hectáreas para producir.

DEL ESCRITORIO

Está visto desde siempre de que las opiniones de los gobiernos con respecto a su futuro desempeño, mueve el comportamiento de los mercados financieros no nada más la oferta de los bienes y servicios, y eso hoy se ve con el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en el efecto de sus declaraciones, aunque las especulaciones también forman parte del entorno...En el mundo de ello cada vez se le da más aceptación en diferentes actividades de las economías mundiales, a la utilización de las criptomonedas ahora que ya rebasó el valor de los cien mil dólares el bitcoin... El mejor indicador económico para determinar si la prosperidad de la sociedad está presente, es solamente salir a la calle y observar lo que muchas veces no alcanzan a decir los números.