Víctimas de la violencia

Aunque muchos, principalmente en los gobiernos, no acepten que la violencia no solamente mata a quienes se van a la tumba sino a quienes se quedan a velarlos y asumir que un ser querido ya no estará más a su lado, poco se hace para reforzar la atención a los deudos.

Cuando la inseguridad se asoma a un hogar, quedan padres, madres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos o esposos en la orfandad.