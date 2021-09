Una vida con sentido

Algunos dicen que todo llega en su momento que sólo hay que saberlo esperar, pues bien, cada quien sabe si esto es cierto o no, en mi caso creo que sí, más en estos años ya de pandemia que estamos viviendo, y de crisis existenciales que se mezclan o son el resultado un vacío del alma, y es justo ahora que llega a mis manos un libro que les recomiendo de todo corazón. Un libro que me gustaría haber leído y releído cuando era realmente joven y no un "chavo ruco" en pleno descenso de la montaña esta que llamamos vida.

Dicho libro es obra del doctor, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco Viktor Frankl, y se llama El hombre en busca de sentido, publicado en 1946.