Una renuncia más al PRI

Por lo visto se está haciendo costumbre que militantes del PRI abandonen las filas de este partido. Debe ser propio reconocer que no es posible hablar de un movimiento cuantioso al respecto. Pero no puede negarse que los hechos al respecto están ocurriendo de una u otra forma llamativa. Prueba de ello es que recién se produjo un retiro más en las filas del tricolor.

La senadora Cynthia López Castro (Ciudad de México) es quien lo ha protagonizado. Tenía 21 años de militancia tricolor. Dijo que ingresó al PRI a 16 años de edad. Al parecer, fueron dos tiempos los que marcaron el adiós priista de la senadora López Castro. Tras renunciar primero como militante, el líder nacional Alejandro Moreno avisó que la legisladora había sido expulsada.

Pero la verdad es que formalidades como las dos anteriores salen sobrando. Al final una y otra coinciden en lo mismo. Es decir, enmarcan el adiós definitivo de una correligionaria a sus siglas priistas. La razón de este diferendo tuvo que ver con la actitud de la senadora López Castro por la que se negó a votar en contra de la reforma legislativa patrocina por Morena para evitar impugnaciones a la Constitución. Y si no se negó a votar, lo cierto es que abandonó la sesión en que tendría que haber definido una actitud al respecto.

Más allá de esa circunstancia, la que le siguió en lo personal como militante priista es que dejó de serlo, ya sea porque la misma senadora López Castro resolvió asumirla, o bien porque el dirigente de su ahora ex partido decidió expulsarla de las filas respectivas. "Haiga sido como haiga sido" (como dijo el que dijo), lo que llama la atención es la facilidad real o aparente con que los priistas dejan de serlo para a menudo asumir la búsqueda de nuevos horizontes partidistas. Así están las cosas en el legendario ámbito priista, donde se están viendo hechos nunca vistos.

En asuntos de partidos, hay otro más que igualmente llama la atención, aunque por razones muy distintas. Tiene que ver con el Partido de la Revolución Democrática. Equivocación, dirá alguien. El PRD está en descanso eterno al dejar de existir como tal por carencia de apoyo electoral ciudadano. No es así del todo cierto. Porque, incluso, habría que tomar nota de que, en una especie de asombrosa vuelta a la vida, el perredismo ha regresado bajo la denominación de Partido de la Revolución Democrática Sonora. Este es un nombre que incluso tiene ya registro legal como partido político local, con certificación reciente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Significa lo anterior que todo lo que tenga que ver con el PRD como partido político nacional, es simplemente otra historia. Ahora deberá ser más propio identificarlo como partido político estatal. Y su existencia como tal empieza a contar desde el primero de noviembre del año en curso. Joel Francisco Ramírez Bobadilla es el presidente del PRD Sonora. No se conocen todavía las reacciones de partidos como PRI y PAN al tomar nota del regreso a la palestra (así sea estatal) de un partido que no puede negarse tuvo momentos estelares en la vida pública del país y del estado y sus municipios. Habrá que ver cómo le va ahora.

Mientras tanto, vale comentar que el Ayuntamiento de Huatabampo no tiene dinero para cubrir el pago del aguinaldo de su personal. Necesitará un crédito bancario para solventar tan importante obligación. El monto de ese crédito asciende a 23 millones de pesos. El Cabildo local ya extendió su autorización para que se haga el trámite correspondiente.

Es un poco lo mismo que ocurre todos los años en una buena parte de los municipios. Llega el fin de año y es entonces cuando resulta común salga a relucir la triste situación financiera existente en los gobiernos locales, por lo demás sometidos casi siempre a presiones o asfixias económicas que, por lo visto, suelen venir desde que, en su eternidad sabida, los tiempos son tiempos. El gobierno de Huatabampo no es ajeno hoy a las usuales problemáticas financieras que castigan estos niveles de gobierno.

Por el contrario, según reconocimiento de sus principales funcionarios, la Comuna huatabampense atraviesa por una difícil situación económica y, por lo tanto, no tiene recursos para cubrir el pago del aguinaldo a su personal, que es un eminente derecho laboral. La situación resulta seria porque involucra a la administración municipal anterior, la que no habría dejado recursos económicos para solventar este compromiso. ¿Cuándo no es una cosa es la otra? Ni más ni menos.

