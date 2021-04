Una mejor sociedad, solo con una mejor participación ciudadana

Y que mucho de lo que hoy sucede en los estados y municipios, se podría pensar que su avance alcanzado hasta hoy se realizó bajo esta premisa de participación de la sociedad que hizo que sus representantes populares y funcionarios públicos, ejercieran como mandato lo que la sociedad les dio a conocer.

Y esto es lo que se ve en la actualidad en los diferentes estados y municipios de país, donde la voluntad social es la que determinó que la forma de vida que ellos están ejerciendo es la que realmente solicitaron por medio de sus representantes, sin desviarse un centímetro de las indicaciones.

Pero esto realmente podría suceder, cuando la participación de la sociedad es determinante en la designación de sus representantes populares de forma determinante, por medio del sufragio y todavía mas allá con la participación efectiva en el ejercicio de la función pública.

Porque esto no llega a realizarse como muchas veces se quisiera, aunque exista la crítica, porque se deforma plena la apatía a lo que viene a ser la elección de las representaciones populares, originando que las decisiones se tomen de una manera independiente.

Sin conceso social, porque no existió la participación. Y poco se puede decir del ejercicio público, porque se desconocen las acciones que se realizan en el entorno De su sociedad, porque en su momento, no se ejerció la designación adecuada de sus representantes populares.

Las sociedades presentan avances cuando la participación de la sociedad va de la mano con la función pública, porque de alguna forma fue la sociedad la que hizo posible que así ocurriera y no se necesitó publicitar como es la costumbre, lo que hoy le acontece a su estado o municipio, porque la mejor publicidad es la que hacen sus habitantes al vivir el avance económico y social del espacio en donde viven y conviven diariamente.

Es por ello fundamental, de que la sociedad de cada estado y municipio comprenda que la participación de la sociedad en el avance de su modo de vida es primordial, porque no nada mas es asunto de los gobiernos sino un trabajo de conjunto.

Es bueno saber cómo se están administrando los recursos públicos, que serán los que le llevarán bienestar a la sociedad que representan y también saber cómo en su aplicación existe el criterio de realizar con ellos lo que demandó en su momento la sociedad representada.

Ese es el objetivo, que se debería de lograr al incrementar la participación de la sociedad en el ejercicio público, donde el impulso a la actividad económica y social deberá de ser fundamental, alejado de espejismos y solo fundamentado en realidades.

Hasta hoy esta forma de hacer sociedad de bienestar con la participación de los habitantes, no se ha dado como debe de darse, porque es poca la participación ciudadana y ya es tiempo de que eso cambie.

DEL ESCRITORIO

Así como el teletrabajo es una actividad laboral que llegó para quedarse en México, también lo serán las convocatorias a la participación en las ofertas de empleo de personas de diferentes partes del país y probablemente del extranjero, para ocupar dichos cargos y puede ser que no sea costumbre, pero por ahí vienen los cambios originados por los tiempos... Como que no logra disiparse la problemática del transporte de carga de México hacia Estados Unidos y esto viene desde hace muchos años, que solo en 1995 le daban al transporte mexicano acceso a cuatro estados fronterizos de la Unión Americana y el 2001 un panel de resolución de disputas, apoyo a México sobre la apertura del servicio y en 2007 inicia el plan piloto y ahora en 2021 el TEC-MEC Incluye el concepto de daño al sector o sea que es un Importante pendiente que no logra avanzar su solución ni ahora con el nuevo acuerdo comercial... Sin considerar que en el mundo existe la pandemia y sus efectos en las economías de los países, la República Popular de China, está imparable en su proceso de desarrollo económico, al crecer en su Producto Interno Bruto en 18.3%, solo en trimestre se enero a marzo y según los analistas, siguen en su ascenso.