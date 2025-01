Una Actividad Mágica. Más Partidos Políticos

La política es una actividad un tanto mágica en un país como el nuestro. No se puede pensar otra cosa después de tomar nota de un hecho reciente en la materia. Un hecho insólito o asombroso. Pero cierto y dotado de un especial y hasta curioso significado para entender cómo están los bonos de la tarea política hoy por hoy. Vale la pena repasar los hechos respectivos.

Tras las primeras 48 horas de que fue abierto el mecanismo respectivo, siete organizaciones se registraron ante el Instituto Nacional Electoral para buscar su registro como nuevos partidos políticos de carácter nacional. Así quedó en claro tras el primer corte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio INE. Como quedó dicho, eso fue nada más durante los dos primeros días del trámite a que se alude.

La lista respectiva quedó así: Transformación que Fortalece a México es el nombre que podría tener un nuevo partido político. La misma denominación la tiene también el organismo que impulsa el proyecto. Por su lado, Piso Parejo Pal Pueblo Mexicano impulsa un partido que se llamaría Movimiento Igualdad de Oportunidades. Uno más se denominaría Iniciativa de Renovación Sindical patrocinado por el organismo Voz y Fuerza Indígena de México. A su vez, el Comité Promotor del Partido Liberal de México apoya la creación del precisamente llamado Partido Liberal de México.

El que podría ser el Partido Nacionalista de México cuenta con el apoyo de la Asociación Nacionalista de México. La agrupación Juntos por un México Estratégico impulsa al Partido México Estratégico. Uno más en esta lista es Construyendo Solidaridad y Paz con los auspicios de la Organización Construyendo Solidaridad y Paz. Hasta aquí una primera lista. Pero registros como los anteriores podrán seguir haciéndose hasta el 31 de enero. No hay problema. Por lo visto, tiempo es lo que sobra.

Parecería, dicho con franqueza, que un país como el nuestro necesita con urgencia más o nuevos partidos políticos. Parecería también que no es suficiente con los que ya existen, los cuales, como se sabe, hacen una suma respetable, por no decir que excesiva. Pero esta circunstancia o modalidad se antojaría un tanto fantasmal, porque no se advierte que se le quiera asumir en su cabal significado, que no es otro más que el que notifica la existencia de suficientes partidos políticos en un país como el nuestro.

La verdad es que no se nota cómo y bajo qué apremios se justificaría la existencia de un partido político más, mucho menos un número abultado de ellos. Por lo demás, un sistema democrático solvente no depende tanto del número de organismos partidistas que lo sustenten, sino de su eficiencia y limpieza. En México, por desgracia, el sistema en la materia deja mucho que desear, históricamente hablando. Aquí pareció enraizarse o tomar carta de naturalización la idea o certeza del partido único por definición. Los detalles o desvíos históricos que hicieron posible esa realidad son de sobra conocidos. En México muchos partidos de los existentes hoy, parecerían no estar interesados ni por aproximación en la conquista real del poder, sin asumir que ésta debería ser la única y fundamental de sus premisas de vida. Les basta simplemente con ejercer una especie de existencia orbital que les aleja del quehacer político importante (la toma del poder), aunque sin excluirlos del todo.

En lo que cabe, las cosas en la materia han funcionado así, al grado de que en tiempos como los de hoy llegó a convertirse en realidad lo que se entiende por alternancia en el poder. En los últimos años, las cuentas democráticas son reconocibles y hasta admirables. Por eso no se ve dónde, cómo y por qué podrían entrar a formar parte del esquema respectivo los que podrían ser nuevos partidos políticos en el contexto mexicano de hoy.

Sin embargo, a la hora de la hora no puede ignorarse que partidos como el PRI y PAN, con sus quebrantos y dolores de cabeza de esta hora, no están precisamente en su mejor momento coyuntural, sino todo lo contrario. Su agotamiento parecería estar causando perjuicios en el activismo que tendrían que evidenciar de una u otra forma. En un contexto general como el descrito, está abierta la posibilidad real de que advengan nuevos partidos políticos. En la primera tanda de los que podrían ser, y que se dieron a conocer, quedó en evidencia que sus nombres no muestran mucha imaginación o sentido de la tarea que se esperaría lleven a cabo en caso de alcanzar el registro pertinente.

Pero esta mecánica apenas va empezando. Convendrá prestar atención a sus siguientes etapas.

