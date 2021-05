Un Gobierno humanista

Doña Lupita, una humilde señora de más de setenta años que vive en la colonia Benito Juárez (Plano Oriente), nunca ha podido cobrar la pensión que le corresponde por los años de trabajo de su difunto esposo, por la sencilla razón que no tiene acta de nacimiento. No tiene acta porque nació en un ejido en el Estado de Sinaloa y no cuenta con los recursos económicos, ni la salud necesaria para ir a su tierra a sacar la mentada acta, eso sin contar con la posibilidad de que no exista un Registro Civil. Por una traba técnica del Gobierno, la burocracia, no ha podido recibir lo que por derecho le corresponde. (Eso, en el caso de que hubiera un Registro Civil eficiente en su lugar de nacimiento).



Martín Marqués, un padre de familia de oficio albañil, hace más de 20 años compró una casa que estaba en muy mal estado, en 80 mil pesos, y con mucho esfuerzo la fue reparando. Una vez terminada la obra decidió que era momento de escriturar la propiedad como patrimonio de su familia. Fue al notario, y el notario le pidió un avalúo y resultó, que gracias a los arreglos que lo hizo, su casa tenía un valor mucho más grande, y le exigen pagar alrededor de 28 mil pesos de impuestos para darle las escrituras, pero no tiene el dinero. Lo que tenía se lo metió a la casa. El pobre Martín se siente morir y nadie le resuelve su problema.