Tomateros está que no cree en nadie

Una temporada de ensueño están teniendo los Tomateros de Culiacán, con 16 victorias, a cambio de sólo tres derrotas, hasta la mañana del domingo, razón por lo que se encuentran en la cima, con tres partidos de ventaja sobre el ocupante del segundo sitio, los Cañeros de Los Mochis, quienes también han tenido un arranque de campaña sensacional con marca de 13-6, en la fuerte pelota de la Liga Mexicana del Pacífico... Empero, el que más impresiona, por haber vuelto por sus fueros, han sido los guindas, quienes no se habían visto tan dominantes como lo han demostrado en este ya casi medio calendario, o mejor dicho, primera vuelta, en el que van volando rumbo a conquistar los primeros 10 puntos, dado que están jugando en gran forma y, hasta el momento, han hilvanado ocho series ganadas en forma sucesiva, lo que habla de la clase de pelota que han estado jugando desde el arrancón de la justa, el pasado 11 de octubre... Cuando un equipo está tan embalado como el de los Tomateros, es muy difícil pararlo. Por el contrario, en cada compromiso se observa mejor y eso lo están corroborando, quienes llevan paso firme rumbo, no sólo a obtener el boleto de la postemporada, sino a figurar entre los candidatos a conquistar el título de la LMP 2024-2025... Falta mucho camino por recorrer, es cierto, pero no hay ninguna duda de que los de la capital sinaloense, son los que más se han distinguido en casi todos los rubros de este jueguito que se llama beisbol. Varios de sus jugadores, han sido nombrados los mejores elementos de la semana, colectivamente han conseguido más triunfos consecutivos, entre otros nombramientos. En fin, los Tomateros han regresado y en qué forma, arrollando a la oposición. Están cómodamente instalados en la primera posición y todo parece indicar que ahí terminarán la ronda inicial, la cual concluye el día 21 del mes que vivimos, pues un día después empezará la vuelta complementaria, cuyo último out caerá la noche del 30 de diciembre... Luego, al siguiente día, se realizará el Draft de refuerzos, porque en enero del año que está por entrar, abrirán fuego las fiestas de los playoffs, en donde todos los equipos desean tomar parte, pero sólo se admiten a ocho y los dos restantes le dirán adiós a la temporada 2024, para regresar hasta el mes de octubre de 2025, a intentar una vez más de llegar a ser protagonistas e ir en busca del banderín 2025-2026... Por lo que concierne al equipo de casa, el problema es que no hay ofensiva oportuna, está fuera de balance la mayoría de los jugadores, mientras el pitcheo está dando la cara, pero no tienen apoyo de sus compañeros y mientras anoten carreras, es imposible obtener las victorias... Luis Cessa, está lanzando de maravilla y lo mismo podríamos comentar del resto de abridores, quienes han cumplido, pero si no hacen carreras, los contrarios son los beneficiados, porque con una rayita que hagan, los dejan regados en el campo, porque nadie es capaz de conectar un imparable, para remolcar una o dos carreras, cuando los Yaquis tienen gente en las dos últimas colchonetas. Varias veces hemos venido observando la misma película y no vemos ese batazo que tuviera a Ciudad Obregón en cualquiera de los tres primeros lugares... Ojalá y ayer hayan despertado de ese letargo y lograran traerse cuando menos el partido del honor, ante los Águilas, con quienes jugaron la Serie internacional en Tucson, Arizona... El martes se jugará el primero de la Serie ante los aguerridos Mayos de Navojoa. Se esperan partidos muy disputados, porque ambos conjuntos están urgidos de triunfos. Ya veremos, quién sale adelante en la confrontación... Por lo demás, en las Grandes Ligas, varios equipos ya se abrieron de capa y algunos ya dieron a conocer nombres de jugadores que se irán a la agencia libre. De manera que, en cualquier momento, empezarán a dar a conocer nuevas adquisiciones, sobre todo, equipos como los campeones Dodgers de Los Ángeles, Yanquis de Nueva York, Astros de Houston, Mets de Nueva York, Orioles de Baltimore, etc... Mientras tanto, el presidente de los Atléticos de Oakland, John J. Fisher, señaló ayer que gastará 1000 millones de dólares en la construcción del nuevo estadio que será inaugurado en Las Vegas, Nevada, en 2025. Esa será la nueva casa de los Atléticos de Oakland, quienes se mudarán de California a la también llamada Ciudad del Pecado... Atléticos fue fundado en Filadelfia en 1901, con el nombre de Oakland Alameda County. El mánager Mark Kotsay, seguirá en su puesto en la próxima temporada de las Mayores, según ratificó el dueño del equipo, el Sr. Fisher. Espera este último que la afición de Las Vegas y sus alrededores apoyen con su asistencia a los nuevos Atléticos, "quienes serán reforzados, para contar con un equipo competitivo. Realizaremos algunos cambios interesantes en las próximas semanas", manifestó Fisher... Atléticos, siempre ha contado con escuadras que reúne a grandes estrellas del diamante y en Las Vegas no será la excepción... I´ll see you later!