Todo listo para la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico

Lo que se esperaba sucedió. Sí, la confrontación entre Tomateros y Charros de Jalisco, por el título absoluto de la Liga Mexicana del Pacífico 2024-2025, debido a la derrota contundente que los guindas le propinaron el pasado sábado a los Cañeros de Los Mochis, 6-2, en el sexto juego de la semifinal y en esta forma, eliminaron a los verdes que comandó el dominicano Félix Fermín, quien dicho sea de paso, hizo un magnífico trabajo para los Cañeros en la campaña que está por concluir, llevándolos a las semifinales, cosa que se antojaba difícil, pero el piloto de RD, logró que los aficionados se entusiasmaran tanto que, posiblemente, Los Mochis, fue el Club que tuvo más asistencia al Estadio Emilio Ibarra Almada, ya que en la temporada regular (2024-2025) los aficionados en varias ocasiones llenaron el renovado inmueble que tiene un aforo de casi 15 mil espectadores... Por cierto, platicando ayer por teléfono con mi hermana Lily, que radica en Culiacán, a 50 metros del monumental parque tomatero, me dijo que el lleno más exitoso que tuvo en la temporada, fue precisamente el del sábado, "pues a la gente no le importó la violencia que aún existe en la capital, pues no se perdió el juego que ganó Culiacán, realizando la mejor entrada del año", explicó mi querida hermana... Como se sabe, el inmueble más grande de la LMP, es precisamente el de la capital sinaloense, ya que alberga casi 21 mil aficionados... En síntesis, ya todo está listo para el duelo entre Tomateros y Charros de Jalisco, pues ya se están vendiendo los boletos. De esta confrontación saldrán chispas, pues Benjamín Gil, casi toda su carrera en nuestro beisbol invernal, la realizó con los Tomateros, con excepción de la primera campaña, en que debutó con los Algodoneros de Guasave. A partir de su segundo año empezó a jugar con Culiacán y de aquí se fue a las Grandes Ligas a militar con los Angelinos de Anaheim, con quienes ganó la Serie Mundial, junto con el "Fello" Amézaga, derrotando nada menos que a los Gigantes de San Francisco... Regresó a la LMP y con su querida franela guinda, hizo historia, primero como jugador en las paradas cortas y posteriormente actuó como mánager, ganando tres títulos y va por el cuarto, pero ahora vestido de charro, en una campaña en la que ha venido desde el fondo subiendo escalones y tapando muchas bocas, tan es así, que en cinco juegos en semifinales –increíble-- despachó nada menos que al excampeón Naranjeros de Hermosillo, cuando nadie apostaba un cinco por la tropa de Gil. Empero, demostró el tijuanense, que Culiacán se puede llevar la sorpresa de su vida, ya que los Charros cuentan con un equipo hambriento de gloria y con la viveza de Benjamín para inyectarles a sus pupilos el coraje y la determinación, se pinta solo... Será un buen duelo, porque en este enfrentamiento titular va el pitcheo del "Chapo" Vizcarra, contra la tremenda ofensiva que tienen los tapatíos, ya que hicieron polvo a palos, a los estelares de los Naranjeros... Vizcarra, no la va a pensar mucho, porque tendrá listo a su mejor carta: Manny Barreda, quien hizo lo que le dio la gana con la ofensiva de los Cañeros, haciendo un ponchadero en siete innings y dos tercios, para obtener el tercer triunfo de la confrontación dejando todo listo para que en el sexto juego dejaran fuera a los Cañeros, cuatro victorias a dos, con gran pitcheo de David Reyes... Así pues, el "Chapo" Vizcarra enviará a la lomita de pitcheo a dos lanzadores que han sido un éxito en la postemporada: el norteamericano Barreda, mañana martes y el mexicano David Reyes el miércoles, ante la fuerte artillería de los Charros, en los dos primeros juegos de la Gran Final, mientras que Benjamín tiene listo a un extomatero, Manny Bañuelos para el partido inicial y para el segundo, probablemente envíe al montículo al refuerzo que escogió ayer en el Draft para la Gran Final, Omar Araujo... Los Tomateros, escogieron nada menos que al cubano Odrisamer Despaigne, el mismo que pertenece a los Yaquis y está reconocido como uno de los mejores de la Liga Mexicana del Pacífico... Así que con ese trío de abridores que tendrán en sus filas los Tomateros, es lógico que salten al terreno de juego mañana como los grandes favoritos para representar a México en la Serie del Caribe. Será un trabuco el que llevará el que resulte campeón del circuito invernal, ya sean los guindas, o bien, los Tomateros del "Chapo" Vizcarra. Además de los refuerzos como Isaac Paredes, aunque éste no hizo nada sobresaliente, durante el tiempo que estuvo jugando con los Naranjeros de Hermosillo y menos se notó con su madero en la postemporada... En fin, ya nos daremos cuenta a la hora de que conformen el equipo que nos representará en el magno evento que se realizará en Mexicali a partir del 31 de enero al 7 de febrero... I´ll see you later!