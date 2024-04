Todo estará bien

Uno de estos días que el insomnio me hace su presa sobre todo los últimos años, cavilando en muchas cosas, para ser franco la mayoría sin importancia o sin llegar a tener relevancia seria sólo en mi mente, hasta que por fin logré a altas horas de la madrugada conciliar el sueño.

No fue un sueño profundo ni reparador pues a decir de los que saben al caer en la última etapa del dormir, no se recuerda lo que se sueña. En mi caso si, por lo que considero fue un descanso muy superficial.

Estando en la tranquilidad de la noche y mi recámara de repente percibo la presencia de alguien, no lo que comúnmente se dice "se te subió el muerto", aunado a esto una paz y serenidad que puedo decir nunca había experimentado en mi vida hasta ahí no comprendía que sucedía, al ser imposible en ese momento que o quien estaba a mi lado pues sentí como si se sentara por un lado de mi cama, acto seguido un olor a flores hermoso y también no había experimentado con anterioridad.

Acto seguido veo dos figuras humanas, pero no su cara al parecer hombre y mujer, escucho una voz muy semejante a la de mi madre, la quise abrazar, pero me era imposible, ya para esas alturas las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas.

El otro ser que creo yo pudiera ser mi padre, hago preguntas que, para decir verdad no recuerdo todas las respuestas si es que las hubo, sólo vi un destello de luz que iluminaba mi entorno.

Nunca sentí miedo, por el contrario experimenté una inmensa paz, a mi madre, repito que siento se trata de ella por su voz le pido perdón por hacerle el reclamo de por qué no me esperó a estar a su lado en el momento de su partida, me dice ( eso sí lo entendí y lo recuerdo) "no hay nada que perdonar" y que en el lugar donde se encuentran todo es hermoso y desde ahí cuidan de todos los que nos encontramos en este plano, y tenemos que cumplir la misión para la que seguimos en la tierra, me aferro a querer abrazar esas dos figuras sin lograrlo, terminó diciendo la voz femenina que todo está y estará bien para posteriormente retirarse y dejando el hermoso olor a flores, ahí despierto y me doy cuenta que sólo fue un sueño pero me queda la certeza de que el mensaje es de esperanza en un mundo mejor y que no se termina todo después de la muerte, y que ésta es sólo un paso a una vida mejor siempre confiando en un ser superior, Dios o como se le quiera llamar, lo que aseguro es que a pesar de las pocas horas de sueño pasé un día con mucha energía y optimismo pues nuestros seres queridos no se van del todo. Por hoy es todo hasta la próxima. salazarpadillajose87@gmail.com