Todo el impulso al sur de Sonora

Porque a pesar del conocimiento que se tiene acerca del potencial económico y social que tiene, nada está disponible a la hora de querer desarrollar actividades de parte de los sectores productivos, porque no existe sinergia para que los objetivos se concreten por parte de las entidades oficiales.

Cuando se observa que ya ha pasado mucho tiempo de espera para que el sur de Sonora logre obtener el impulso que le corresponde en el avance de sus necesidades económica y sociales, no queda otra mas que trabajar para que la situación cambie.

Aunque eran otros tiempos y otras situaciones, lo que parecería que se iba a consolidar como la capital productiva sonorense, Cajeme, conforme a pasado el tiempo se fue desmantelando como tal, al llevarse muchas actividades oficiales o, mejor dicho, la mayoría de las delegaciones federales a la capital del estado y así con ello las posibilidades de un desarrollo sostenido.

Que, en el entendimiento económico y social, la conveniencia de dos municipios importantes del norte y del sur, era lo mas adecuado para que el estado en estos tiempos de TEC-MEC, presentara otra perspectiva de desarrollo más equilibrada.

Pero hoy deberá ser necesario el hacer equipo con sectores productivos y sociedad, para que los planes de gobierno en todos sus niveles correspondan a lo que realmente quieren sus ciudadanos para que así les permita avanzar de forma satisfactoria en lo que realmente se necesita, que es crecimiento económico y desarrollo social.

Deberá ser muy aleccionador lo que sucede en otros estados o regiones, donde los sectores productivos y la sociedad han hecho su plan de corto, mediano y largo plazo de lo que se requiere de parte de las instituciones de gobierno y los resultados han sido satisfactorios.

Y esto es porque el crecimiento de sus actividades productivas es extraordinario, muy por encima de la media nacional, situación que no se alcanzaba cuando solo se estaba a la espera de lo que serían los planes del gobierno que llegaba, porque solo eran intenciones y pocas acciones.

Las posibilidades de que el sur de Sonora presente un mejor futuro están a la vista, nada mas es cuestión de integrar un solo propósito para que esto suceda, donde la participación de los sectores productivos sea fundamental, porque serán ellos los que logren ser parte importante de que por medio de su reactivación económica, las condiciones económicas cambien.

Pero es importante considerar que las necesidades de los sectores productivos deben tener un positivo cauce en su solución, para que así se permita consolidar lo que es un real desarrollo económico, porque estar en una situación de certidumbre no se alcanza a concretar.

Es mejor que en el estado existan dos polos de desarrollo que dos polos encontrados, porque eso impediría que el estado sobresaliera como entidad productiva, porque no se aprovecharía todo el potencial que tiene para ser una entidad líder en todos sus aspectos.

Pero ese es un concepto que debe quedar muy entendido en la práctica por todos los sonorenses, para que sea posible que el estado retome el camino y ser una entidad que trabaja en todo en equipo, en la búsqueda siempre de un estado próspero y no nada mas en mención sino en su desarrollo productivo, lo que le permite alcanzar ciudades y comunidades modernas con la satisfacción de sus necesidades.

Y ya llegó el tiempo de que los objetivos y propósitos siempre dichos, vayan dirigidos en que el sur de Sonora se convierta en un verdadero polo de desarrollo, donde la actividad productiva sea próspera y sus ciudadanos orgullosos porque se trabaja para que así sea, porque ya es tiempo.

Deberá ser un amplio análisis la decisión que realizó la Suprema Corte de la Nación, para la llegada de la papa procedente de los Estados Unidos y todo porque la Confederación de Productores de Papa de la República Mexicana (Conpapa), consideran que el problema fitosanitario es de alto riesgo, porque podrían ingresar al campo mexicano plagas que aquí ya están erradicadas, porque de las 83 plagas detectadas que ya no existen en el país, 43 se han detectado en el vecino país y de las cuales 28 son de alto riesgo y además que la producción nacional sentirá sus efectos...Lo que se conoció en la semana anterior, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le retiró a México, la certificación para el camarón silvestre, o sea, el que se captura en el mar y no al de granja y que a partir del 20 de abril, ya no se podrá exportar a ese país, que era su principal mercado y que le representaba un ingreso de 263 millones de dólares anuales, interesante sería conocer el origen de esta decisión, que también abre mercado al camarón de granja, en el que el sur de Sonora es el primer productor nacional...Podría ser que en los próximos días se dé a conocer la apertura de la frontera México-USA, por las pláticas encaminadas a este propósito, porque es de conveniencia mutua entre los dos países y porque el efecto a las ciudades fronterizas y muchas actividades ha sido demoledor.