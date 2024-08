La vida es demasiado corta y el tiempo pasa muy rápido, es por eso que nos quedamos con ganas de hacer muchas cosas, pero al final del tiempo no lo logramos y no es culpa de nadie, solo que así suele pasar.

Pero, como soñar e imaginar, no cuesta nada, me he dispuesto a anotar algunas de las muchas cosas para las que quisiera tener más vidas y dedicarles todo el tiempo necesario. Cosas que me apasionan...

Me gustaría tener toda una vida para explorar pueblos abandonados, para regar el desierto de Altar, para bucear en los siete mares. Otra, para tener un vivero bien surtido, y otras más para pintar lo que se me ocurra; otra para hacer música y para visitar bibliotecas del mundo. De igual manera, una vida entera para vivir en el monte, para escribir todo el día y para visitar los museos de arte e historia de otros países.

Toda una vida para tener una casa donde enseñar artes y oficios a quien así lo quisiera, y otra para vivir junto al mar. Vivir en la sierra también me hubiera gustado. De igual manera, me gustaría tener toda una vida para atender una caseta de alimentos en alguna escuela.

Y, hablando de escuelas, siempre he soñado con pasar toda una vida dando clases en alguna preparatoria popular, otra entera para viajar sin rumbo fijo. Una vida, por supuesto, para amar sin ataduras... ¿Se podrá?

Toda una vida para para caminar rumbo al sol y otra para ver las estrellas y ver que me cuentan. Una vida entera para recorrer barras y cantinas sin remordimiento alguno. La química y la biología también me fascinan, y no lamentaría vivir entre laboratorios y el campo experimental. Y, como me gusta tratar con la gente, quizás trabajar en un hospital, orfanatorio o en un consultorio de fisioterapia y otra para vivir entre los animales...y a ti, ¿para qué te gustaría tener toda una vida?

