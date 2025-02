Termina la Mexicana del Pacífico, pero no el beisbol

El rey de los deportes no tiene descanso, pues aunque el circuito gélido ya terminó, viene el de Verano y de la Gran Carpa

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Al concluir todo lo concerniente a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), con la coronación de Dominicana en la Serie del Caribe, el pasado viernes en Mexicali, ahora el circuito veraniego (LMB), estará en el "ojo del huracán", es decir, en la mira de los medios de comunicación y lógicamente, del mejor beisbol del mundo, las Grandes Ligas, como siempre, estamos pendientes de todo lo que hacen los peloteros mexicanos con los diferentes equipos en ambos circuitos, los más poderosos del orbe, como son la Liga Nacional y la Liga Americana... Ojalá y sean varios los prospectos que deberán estar probando fortuna en los entrenamientos, como es el caso de Fernando Sánchez, quien lució enormidades con los Yaquis, lanzando por encima de las 90 millas y un estupendo cambio de velocidad. En fin, que estamos muy cerca ya, primero el arrancón de las Mayores los días 18 y 19 de marzo, jugando los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles en Japón, contra los Cachorros de Chicago, mientras que la Liga Mexicana se pondrá en movimiento hasta el 17 de abril con el mismo formato que utilizaron en la temporada anterior... En la campaña 2024, lo más destacado que surgió fue la increíble actuación que brindó Querétaro quien, en su primera temporada, accedió a los playoffs, teniendo como mánager al dominicano José Offerman, quien fue distinguido como "Mánager del Año" en 2024... Offerman ya había dirigido en el beisbol veraniego y entre los equipos que comandó, anoten al Águila de Veracruz e incluso realizó un estupendo trabajo, pero ya no regresó, pues es un Club que le gusta cambiar de mánager en cada temporada, por lo que el proyecto que piensan alargar al inicio de las acciones, como debe de hacerse, lo cortan. De ahí que el Águila ya tiene muchos años sin saborear un banderín, en parte, porque no concluyen el proyecto, aunque las cosas no salgan tan mal, como ocurrió la temporada pasada y un año antes también lo hicieron bien en los playoffs, eliminando a los Pericos de Puebla, pero como éstos continuaron como mejor perdedor, lograron al final coronarse campeones, con el obregonense Sergio Omar Gastélum... La verdad es que la Liga Mexicana ha venido trabajando muy fuerte en los últimos cuatro o cinco años, ya que hicieron cambios en su rol de juegos, aumentaron a 20 equipos y lo que parecía un error, a la hora buena se convirtió en un acierto, porque el año pasado tuvieron una gran asistencia a los Estadios, el nuevo presidente le dio una gran difusión a la Liga, por medio de la televisión, transmitiendo gran cantidad de juegos en vivo, a lo largo y ancho del país y eso ayudó mucho a que los aficionados registraran grandes asistencias, más la sensacional actuación del ligamayorista Trevor Bauer, más la inclusión de Robinson Canó, quien fue el campeón bateador y Bauer fue el monarca de pitcheo con un fantástico 10-0, algo inédito en la LMB... El caso es que entre Bauer y Canó, llamaron tanto la atención de la fanaticada que llenaron en varias ocasiones el Estadio Alfredo Harp Helú, sobre todo cuando le tocaba lanzar al norteamericano Bauer, quien, dicho sea de paso, lo dejó libre el campeón Diablos y optó mejor por irse a pichear a Japón, en donde, por supuesto, allá ganará el dinero que no le pueden pagar en México... Además, Bauer continúa castigado por las Grandes Ligas, en donde no podrá lanzar una pelota más. Posiblemente, un par de años más pueda regresar al beisbol mexicano, pero ya con sueldo accesible, como a cualquier importado y no actualmente los millones de dólares que le exigía al dueño de los Diablos, don Alfredo Harp Helú... Por otra parte, la directiva de los Charros de Jalisco recibió como héroes a los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, según se informó, después de perder la Gran Final de la Serie del Caribe. Y es que ya se tenía programado que los recibirían en el Estadio Panamericano, en donde los aficionados tapatíos los aclamarían por el tercer campeonato de la LMP, teniendo en el timón a Benjamín Gil, quien realizó una gran labor durante la temporada y fue a Culiacán a arrebatarle el título de las manos a los Tomateros de Culiacán, venciéndolo en seis juegos, cuando nadie pensaba que los Charros podrían llegar a coronarse, cuando casi al terminar la vuelta complementaria, la escuadra de Benji andaba todavía si entraba o no a la postemporada... Los muchachos dieron la gran sorpresa, se metieron a los playoffs y empezaron a superar a los contrarios, venciendo al favorito Naranjeros de Hermosillo y terminaron coronándose sorpresivamente, al doblegar al trabuco Tomateros. Eso, no lo olvidan los aficionados, razón por la que los recibieron y agasajaron en el Estadio Panamericano de Zapopan, ante miles de aficionados que se dieron cita para aplaudir a los campeones Charros de Jalisco y subcampeones de la SC. ¡Bien hecho, señores directivos, pues los jugadores lo merecían...! I´ll see you later!