El tema de los parquímetros sigue sin finiquitarse del todo en Navojoa. Este planteamiento inicial no significa que vayan a desaparecer. Todo lo contrario, ya que los datos a la mano permiten suponer que se mantendrán, pero con criterios operativos distintos a los que existieron a lo largo de estos últimos15 años.

Se dice fácil, pero 15 años son precisamente esa cantidad de años, afirmaría con mucha solvencia un experto en lógica elemental o algo así más complicado. En contra de lo que pudo suponerse, en cuanto a que las cosas sobre este asunto marcharían con mayor rapidez de la que han mostrado hasta ahora, todavía no se sabe del todo bien cómo operará en su nueva etapa esta área de la que se hizo cargo en su momento el Patronato de Parquímetros.

Debe reconocerse que todavía no se tienen públicamente todos los adelantos al respecto, si bien hay algunos pormenores. Pero tampoco debe esperarse mucho de estos avances, lo cual es entendible, porque al parecer apenas se llevó a cabo una primera reunión entre personal de la Contraloría del Ayuntamiento de Navojoa y directivos del Patronato de Parquímetros. Se supone que vendrán otras. Pero ojalá que las partes mencionadas no vayan a suponer que tienen todo el tiempo del mundo para resolver el tema de que se ocupan.

Aunque tampoco se trataría de carrerear a nadie. ¿La cosa es o debería ser calmada? Pues más o menos. Pero con las reservas pertinentes. ¿Y sabe usted por qué? Es que nada más y nada menos que regidores del Cabildo local (cabe suponer que de oposición) plantearon crear una comisión mixta para revisar el proceso que se está llevando a cabo en relación con los parquímetros. La propuesta tendría que ver con la necesidad de aclarar situaciones que deben ser despejadas.

Conviene reiterar que esta no es una acusación de nadie contra nadie. Se trata más bien una observación que es común salga a relucir en procedimientos de esta y otra naturaleza. Al final siempre existe una relación de hechos a la que es preciso atenerse para formular una determinada conclusión. Pero al parecer sí hay una especie de molestia en el ambiente edilicio local por la forma en que está terminando este capítulo que tiene que ver con la operación de los parquímetros en el centro de la ciudad, en lo que habría que suponer (por lo menos hasta ahora) como una primera etapa.

Una etapa inicial muy larga (15 años, como quedó dicho) y que sorprendentemente, por lo visto y sabido, no logró traducirse en un sistema operativo al margen de complicaciones. En un contexto como éste que se describe, habría que insertar unas recientes declaraciones del regidor Víctor Félix Karam, quien juzgó que el Patronato de Parquímetros ha sido muy opaco. Este es un señalamiento frontal y directo.

Pero la cosa no quedó allí, porque el regidor Félix Karam también cuestionó que haya pasivos cuando no se advierten ("por ningún lado", precisó) las grandes obras del Patronato de Parquímetros, el cual, añadió, tiene 15 años recibiendo dinero. "Es muy raro", cuestionó. Y finalmente planteó: "Me gustaría que haya mucho acceso a la información en la entrega-recepción".

Tendrá que generarse toda la pertinente información que exista sobre este asunto, la cual, muy aparte de sus alcances, deberá llegar al ámbito de la opinión pública navojoense, sin olvidar, por supuesto, el propio del Cabildo local. Es lo menos que puede y debe esperarse para solucionar el problema que se comenta. No debe ser otra la alternativa. Por eso, mientras más pronto se tengan pormenores finales sobre este tema, será mucho mejor para terminar de entender qué fue lo que pasó con los parquímetros, si es que pasó algo.

Es obvio que las cosas en ese ámbito tendrán que ser corregidas en su modo de operar. Una prueba de ello es que, por lo visto, el mismo patronato dejará de existir. Acaso esto signifique que se implantará un esquema totalmente distinto de operar en esa área que llegó a suponerse que ya se había establecido definitivamente en el ámbito citadino de Navojoa. Por lo visto y sabido no fue así, sino que quizá habría que entender que los hechos fueron totalmente al revés. Pero esto es algo que todavía está por establecerse del todo de una manera que no admita la menor réplica o alegato. Pronto tendría que haber noticias al respecto.

