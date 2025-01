Sur: una verdad sabida

Es una verdad sabida que el sur del Estado es una región con amplios modos para el desarrollo en muy diversos conceptos. En este punto siempre ha existido una gran coincidencia. Pero por razones que no es fácil establecer o definir con objetividad, los hechos al respecto nunca se han concretado del todo con el ánimo o el ímpetu que sería exigible. La historia o las presunciones al respecto son añejas. Aunque siempre con el ánimo de que cada vez esta situación resulte muy distinta a como ha sido con el correr de los años.

Debe asumirse que no se conocen (por lo menos en público) muchos análisis o diagnósticos con aproximaciones serias al deslinde de tal estado de las cosas. De una u otra manera, las ciudades sureñas reconocidas como cabeceras municipales, han logrado niveles de desarrollo general que, sin embargo, no pueden considerarse óptimos y deseables en cuanto a su cuantía y medida. Al final, en una mirada quizá no lo suficientemente apta o calificada, parecerían ser más las carencias suyas que las realizaciones propias alcanzadas, por lo menos históricamente hablando.

El tema viene a colación por la lectura en DIARIO DEL MAYO de una información que tiene que ver con Huatabampo y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. En este contexto quedó claro que el Municipio de la Tierra de los Generales tiene mucho potencial para ser un lugar próspero y sustentable en todos los aspectos, en tanto que dispone de apreciables niveles de crecimiento, desarrollo, progreso y bienestar. Estos últimos términos se dicen y se escriben fácil, porque son o suelen ser la clave de todo en un conglomerado que aspire a lograr superiores marcaciones de avance general.

Nada se pierde repitiéndolos en este apunte: crecimiento, desarrollo, progreso y bienestar. Su ubicación en el listado puede ser indistinto. Lo que verdaderamente importa es su cabal significado. Se trata de palabras mayores que, por desgracia, suelen ser objeto de un indiscriminado uso demagógico en exposiciones que históricamente no han venido al caso. Si llegara a servir de consuelo, tendría que decirse que las evidencias en este sentido están sin duda en todo el país.

Según la información de que se habla, la presidenta del Consejo Empresarial del Mayo, Elly Angélica Alcalá Valdez, presentó varias propuestas al Plan Nacional de Desarrollo, lo cual ocurrió durante una reunión celebrada en Hermosillo. Pero no solo eso. Porque también dijo que tales propuestas deben considerarse para potenciar la megarregión del sur de Sonora.

En relación con el particular caso de Huatabampo, dijo que es urgente abordar el problema de las aguas residuales que llegan a la Tierra de los Generales procedentes de los municipios de Navojoa y Etchojoa. Alcalá Valdez señaló que esas aguas "terminan en nuestras playas, afectando la salud de nuestros ecosistemas". La seriedad del problema queda de manifiesto al tomar nota de que, las descargas mencionadas, impactan negativamente los manglares y la biodiversidad de aves y especies marinas, "lo que pone en riesgo nuestro patrimonio natural".

El planteamiento de una situación como la descrita, debería obligar a tomar las medidas pertinentes que la corrijan y solventen así los perjuicios que se están generando. Pero en el ínter no debe soslayarse la importancia de que existan organismos como el Consejo Empresarial del Mayo, y más todavía que sus mandos muestren preocupaciones comunitarias o sociales como las que se comentan en estos renglones.

La obra de El Malecón en Huatabampito es hoy por hoy una de las grandes realizaciones sureñas que ocupan el comentario general. Elly Angélica Alcalá Valdez agradeció la hechura de esta "obra ancla" –así la llamó- que era necesaria para el desarrollo turístico. Sin embargo, no dejó de señalar que resulta esencial se realicen trabajos para la instalación del agua y el drenaje en Huatabampito. Planteó igualmente que debe ser propio que se motive el turismo cultural y gastronómico rentable en las comunidades.

Tal es el positivo estado de ánimo público reinante en un lugar como Huatabampo. En un contexto así, es propio y útil prestar atención a comentarios como los expresados por la presidenta del Consejo Empresarial del Mayo. Siempre será importante conocer puntos de vista como los suyos en relación con el presente y el futuro de una región como la sureña. Actitudes como las que suele suscribir públicamente deberían multiplicarse entre quienes forman parte del sector empresarial sureño, donde, sin duda, deben tener ideas claras sobre el presente y el porvenir regionales.

armentabalderramagerardo@gmail.com