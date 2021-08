¿Sueños de opio?

Cual animal hambriento me dejé llevar por un dulce olor que inundaba el ambiente. Entonces noté que por una ranura en la banqueta salía una minúscula columna de humo. De ahí venía el aroma. Me agaché y descubrí que sobre la banqueta estaba un pedazo de lámina gruesa y al moverla encontré unas escaleras desde donde se veía un pasillo levemente iluminado por el fuego de unas velas que bailaba lentamente. El olor se tornó más intenso. Pregunté si había alguien ahí, y nadie me contestó. Solo alcancé a escuchar unos tosidos. Sin pensarlo mucho, porque si lo hacía no me metía, comencé a bajar los escalones. Por más que abría los ojos no alcanzaba a ver bien. En eso escuché a alguien que dijo quedamente— “¿Qué buscas aquí?”

Volteé, pero no vi a nadie, solo un par de ojos cristalizados en penumbras. Sentí miedo. De pronto alguien comenzó a reír. El aroma se tornó más intenso. Saqué mi celular y encendí la lámpara y vi que estaban junto a mí un par de personas entradas en años. Eran unos chinos sentados en el piso y con unas largas pipas de madera cada uno. — ¿Qué es eso que fuman que huele tan extraño? Pregunté. Y soltaron la risa. —“Anda, fuma esto y no preguntes tanto”, dijo uno de ellos y me acercó la pipa y el encendedor. Sin decir nada lo prendí y le jalé. Me supo amargo y dulce a la vez; la segunda prendida me soltó la tos. Y en un momento ya me había acabado todo lo que tenía la pipa. —“Toma asiento” dijo uno de ellos. Y así lo hice. De pronto me sentí confortablemente adormecido. Los párpados me pesaban como anclas de un barco. Mis ojos se me fueron cerrando y me recosté un poco. Todo estaba en silencio; sólo se sentí una leve vibración provocada por los carros y camiones que pasaban por la calle arriba de nosotros. Sentí cómo corría un hilo de aire a mí alrededor. Aire fresco…que me fue llevando dejos de ahí…