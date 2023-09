Sonora y su planeación de corto plazo

Qué importante fue para el país, cuando se estableció la Ley de Nacional de Planeación el 29 de diciembre de 1982, que permitiría articular el desarrollo nacional en todos los estados y municipios.

Donde uno de los conceptos más importantes era la planeación democrática; donde la participación social se ubicaría como una de las bases fundamentales de este nuevo esquema de desarrollo nacional.

Y que de esa manera el desarrollo económico y social sería de impulso y desarrollo para todos los estados y municipios nacionales, donde sus instrumentos serían sus planes estatales y municipales.

Lo que hacía necesario para darle seguimiento a los procesos de planeación, se crearían los comités de cada Estado y Municipio, como órganos de seguimiento y supervisión de la sociedad.

Pero conforme fue pasando el tiempo, esos organismos que se originaron por decreto presidencial, fueron perdiendo presencia en el ejercicio gubernamental por su disminuida operatividad.

Porque además de no estar dotado como un organismo de mandato a la atención de las necesidades, su interés se fue perdiendo por parte de los participantes.

Al ser más efectivo el acuerdo con la primera autoridad del Estado o Municipio, que el esperar que fuera el Comité de Planeación Estatal o el Comité de Planeación Municipal, el que autorizara las acciones.

Y que conforme fueron pasando los tiempos, se empezó a desvanecer su importancia y hoy la determinación del quehacer gubernamental en los estados y municipios está en sus planes de desarrollo.

Lo que hace que esta forma del quehacer gubernamental de para seis y tres años, solamente este sustentado en una ley que tiene42 años vigente, como si el tiempo se hubiera detenido.

Hoy, a través del tiempo se ha entendido que difícilmente se puede tener tanta rigidez en una ley y más la de planeación en un mundo dinámico, que hace que la demanda de necesidades sea muy amplia.

Y además con una planeación que intenciones de ser lineal en los tres niveles de Gobierno, que en la mayoría de las veces no era posible por los tiempos de ejercicio público de cada uno de ellos.

Hoy la realidad hace necesario, ubicar en la época actual la ley rectora de la planeación en el país, para que contemple las necesidades que hoy están presentes en los estados y municipios.

Porque en la búsqueda del bienestar es importante dejar en el pasado el propósito de la planeación para el corto plazo como se ha hecho como objetivo político y no como necesidad de la sociedad.

Hoy lo que requiere la sociedades un proceso de desarrollo sostenido, cimentado en un proceso de planeación de largo plazo, que sea retroalimentado de manera continua, sin solemnidad convocada.

Sino con el propósito de que sea menos burocrático el desarrollo y más participativo sin tiempos por parte de los sectores de la sociedad y sí se quiere de manera independiente en cada uno de ellos.

Esto es lo que se requiere en Sonora, un proceso de planeación de largo plazo y no convocado con la solemnidad oficial, sino con el objetivo de que el desarrollo en el estado no se detenga.

Como siempre ha sucedido, logrando con ello que las oportunidades para un mejor nivel de vida de los sonorenses, llegue con bastante lentitud, porque se atravesó la no visión o la burocracia.

Los tiempos de cambiar a mejores modelos de perfilar el futuro para Sonora ya están en la sociedad, que le apuestan a que esa forma presente y futura de hacer la labor de gobernar, sea cada vez mejor.

DEL ESCRITORIO

Muchas veces no se alcanzan a digerir muy bien por parte de algunas personas, los avances que presentan los números de la economía actual, por la costumbre de siempre, que se tenía de que todo era crítico y que no se podía esperar mucho de los indicadores económicos y hoy en día, sin quitarle ni ponerle, la realidad se está mostrando diferente y mejor, según lo están viendo las financieras internacionales para México......... Que, por cierto, es muy interesante ver el servicio de la deuda y sus montos que hacen pensar que ya se dio la intención de contratar mucho crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Banco Mundial, lo que según la Secretaría de Hacienda no es así. Habrá que esperar..... En los tiempos por venir será importante la evaluación económica y social en los estados y municipios, por la falta de cantidades necesarias de agua para impulsar los cultivos agrícolas, porque al parecer no se ve bien el escenario.