Sonora y su perfil estratégico

Porque mucho se puede decir de todas las bondades que tiene el Estado, pero si no se acciona y sólo son buenas intenciones o, como se ha estilado, por ser en muchas ocasiones obras de papel, Sonora seguirá esperando sus mejores tiempos.

PUBLICIDAD

Aunque se pudiera decir, que si hay empleos generados y obras realizadas, como se ha dicho, pero eso no cambia a un Estado como pudiera ser cuando las obras son las comunes y no detonantes.

PUBLICIDAD

Porque no se puede decir que no se han hecho obras y realizado servicios para la sociedad en los periodos sexenales de los gobiernos estatales, pero también se debe de reconocer que no han sido suficientes para que el Estado prospere.

Pero entendido está que el comportamiento de la sociedad es muy dinámico y de esa manera se tiene que funcionar para que no se presenten rezagos en todas las actividades, que después son difíciles de resolver en el tiempo que dura el periodo de Gobierno.

En los tiempos actuales y desde algunos sexenios, el Estado de Sonora ha estado preparándose para que sus condiciones económicas y productivas estén ubicadas en otros niveles, pero al parecer no se le ha encontrado la cuadratura para que las cosas que suceden en el Estado sean diferentes.

Y eso con el pleno conocimiento de propios y extraños de que Sonora tiene un potencial económico extraordinario, que permitiría desarrollarlo en todas sus actividades económicas de forma ilimitada, a partir de la existencia de voluntad para hacerlo.

Muchas personas de la sociedad sonorense no se explican por qué esa visión de desarrollo económico ha estado ausente, cuando las posibilidades de que sea un Estado mejor están presentes y parece que no existe esa posibilidad.

Porque haciendo un recuento económico del Estado, en sus cuatro puntos cardinales se observa que en cada uno de ellos existen oportunidades de desarrollo en muchas vertientes económicas, que alcanzarían como consecuencia beneficiar las partes económica y social de todos los sonorenses.

Ahora puede ser que en el pasado no se haya calibrado de forma precisa la ubicación estratégica que tiene el Estado de Sonora para haberlo hecho mas productivo aprovechando su potencial y las bondades que se tienen con sus recursos naturales y económicos.

Porque las obras comunes establecidas en los objetivos de un Gobierno no tienen problema en realizarse si se tienen recursos disponibles para hacerlas y los mismos la atención a las necesidades sociales.

Debe ya de llegar el tiempo de que el Estado se convierta en transformador de sus productos primarios para que ya se ubique en la generación de mayor prosperidad para todos los sonorenses, a partir de la generación de valor agregado y no exportador de materias primas en su mayoría.

Y lo que va a hacer que este perfil económico de Sonora cambie, sólo serán los proyectos estratégicos a realizarse en las actividades productivas que hoy los demandan para repuntar de forma positiva, en beneficio del Estado.

Necesariamente, la instrumentación de estos proyectos estratégicos debe de ser con la iniciativa privada y eso será fundamental para que Sonora cambie en beneficio de los sonorenses, que ese es la prioridad por atender en el futuro que ya llegó.

Como se había comentado, sobre la reforma del denominado outsourcing, que entraría en vigor el 23 de abril pasado, ahora se está recibiendo una iniciativa, solicitando que esta reforma inicie su aplicación hasta el uno de septiembre, lo que permitirá cumplir de forma puntual con lo establecido en todas sus fases y al parecer puede ser que sí se dé la ampliación para beneficio de las partes que intervienen... Como que se está dando de forma muy real la aplicación de lo que dice el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, al poner sobre la mesa la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la situación de las exportaciones de tomate y ganado bovino hacia Estados Unidos, por las restricciones que hoy se tienen y que es necesario resolverse... Donde existe una total preocupación sobre la apertura de las fronteras, es en las diferentes ciudades tanto de México como de Estado Unidos, porque muchas de ellas están al borde de la desaparició, porque no tienen movimiento económico, porque dependen en gran medida del lado norteamericano de los consumidores mexicanos y al parecer no existe todavía una fecha de apertura precisa para que el flujo de personas sea ya normal.