Sismo en la política

"Le dolió mucho a Ricardo", comentó un integrante de Movimiento Ciudadano. "Pero nosotros no vamos a apoyar ninguna alianza, nos vamos solos".

Y es que, debemos comprender, es cierto que Bours Castelo y Murrieta Gutiérrez caminaron muchos tramos de la política juntos y no sabemos si quienes asesinaron al ex Procurador enviaron también amenazas al ex Alcalde. Si así fuere, la decisión de protegerse y proteger a su familia es la mejor.

Ante la decisión de llamar a los sonorenses para que apoyen a Ernesto Gándara Camou, se quiere lograr, dicen los analistas, el cierre total hacia la llegada de Morena al poder en Sonora. Movimientos en el ajedrez político que tendrán repercusiones no solo el 6 de junio sino en el futuro de Sonora.

Muchos alaban la decisión de Bours Castelo:

@fobregone

"Ricardo, como siempre sensato pero sobre todo gran muestra de madurez política y de clase. Ahora más que nunca debemos unirnos. Tienes muchísimo que aportar para fortalecer al proyecto de Ernesto Gándara y ojalá así decidas hacerlo. Por el bien de Sonora, por el bien de todos!"

@AlvarezMaynez·

"En Sonora y en todo México: con el PRIAN, ni a la esquina".

@AlfonsoDurazo

"Nada nuevo. Anuncian unión los que jamás estuvieron separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer. @r_rbc y @EGandaraC demuestran que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos. Pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado".

Pues son posturas de cada quien y nadie puede rebatirlas. Solamente hay que atenernos a las consecuencias, que se verán reflejadas en las urnas el 6 de junio.

Por lo pronto, el tinglado político ha sido removido y su impacto pronto se habrá de notar. Hoy, por ejemplo, en el debate de los candidatos a la gubernatura, de seguro el tema estará a flor de piel y tocará a los participantes definir si le entran a debatirlo o se reservan para las estrategias de las próximas horas.

Habrá que ver cómo se reposicionan partidos como Morena, PT, Redes Sociales, Fuerza por México y Encuentro Solidario. ¿Les conviene seguir de manera autónoma o se inclinarán por una de las alianzas?

El impacto en cada uno de ellos será lo que termine por hacerlos tomar una ruta que les brinde votos, pero también que sean los suficientes como para seguir en el espectro político de Sonora y el país.

¿Y los ciudadanos? Tendrán que analizar qué es lo más conveniente para Sonora.

Votar conforme a las emociones es importante, pero más lo es pensando en el futuro de la entidad. Y no todos garantizan el mejor.

Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx