Si se quiere que Sonora cambie

Considerando que en el sistema político mexicano, todavía no está resguardado el desarrollo de una Entidad con un largo plazo de mayor tiempo, porque cada mandatario estatal trae su librito y hasta ahora, no es posible la ampliación del horizonte de planeación que beneficie a todos los sonorenses.

Aunque en esa planeación lo determinado sea detonante para el Estado, hasta ahora no se ha concretado un plan de esa naturaleza, porque la visión ha estado en otros proyectos, que no han alcanzado a utilizar el potencial económico, que todavía presenta el Estado.

El desafío del Gobierno Estatal será la armonización de los presupuestos con los programas a realizar para que realmente Sonora vaya por el camino del desarrollo, que hasta ahora se ha quedado en las mejores intenciones, para lograr un mejor futuro para los sonorenses.

Es cierto que no es sencillo cambiarle la fisonomía económica y social al Estado en tiempo de duración de seis años y cuando tampoco se cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar las obras públicas que se requieren hoy.

Pero ese no debe de ser el común denominador para que el Estado no avance, porque no hay cómo hacerle porque las tesorerías están casi totalmente comprometidas, sino que el horizonte y el potencial está disponible para que se busque hacerlo avanzar.

Porque puede ser muy cómoda la determinación de establecer que no se avanza porque no hay dinero o porque las administraciones anteriores así dejaron la Tesorería y hasta que no exista la cantidad disponible se podrá realizar lo que se necesita.

Y difícil estará en el corto plazo cumplir con el pendiente del desarrollo económico y social del Estado si la mayoría de los recursos, solo apoyan el gasto corriente en su mayoría y los compromisos contraídos, dejando mínimo el apoyo al impulso para lograr lo que se requiere en un Estado, que no logra remontar la producción primaria en su participación económica.

Independientemente de su cercanía a la mayor economía del planeta, por lo cual se podría ir mas allá en el desarrollo de sus necesidades, impulsando de forma prioritaria las actividades económicas, que están a la espera de que ese propósito les llegue algún día.

Es tiempo ya de pasar de ser un Estado productor de materias primas en su mayoría, a una Entidad donde el valor agregado de sus actividades económicas, sea la base fundamental del desarrollo y para lograrlo es necesario la proyección precisa de las acciones de Gobierno con esa perspectiva.

Es cierto que el Estado requiere atención a las necesidades de los servicios públicos, en cada uno de sus municipios, pero eso es una situación de presencia permanente en los presupuestos estatales y municipales anuales, que no podrá cambiarse.

Pero lo que logrará que las economías detonen, así como el incremento de los recursos para sus haciendas públicas, es que las actividades económicas crezcan y para ello se requiere la realización de proyectos estratégicos que logren hacerlo.

Ya es tiempo de que eso suceda, para que el estado presente otro panorama de beneficio para toda su sociedad y no nada más se llegue al paternalismo oficial de lo acostumbrado hasta ahora, que no hace que el Estado avance.

Qué no se podría hacer en el Estado, considerando su ubicación geográfica y su potencial económico, porque si han avanzado los estados del Bajío, sin tener las características que tiene Sonora, entonces cual es el detenimiento que se presenta para lograr que las cosas cambien para beneficio del Estado.

Es muy claro que con despensas y obritas, Sonora seguirá igual o más rezagado si no se hacen proyectos de desarrollo estratégico, que impulsen de forma decidida las actividades económicas, aprovechando lo que hoy se tiene.

De alguna forma, lo que viene a ser el proceso de reactivación de las economías, sigue su marcha en estados y municipios, pero existen algunos contratiempos que hacen que no todo vaya como se quisiera, considerando que la presencia de la pandemia, todavía es muy determinante para que todo sea como antes y además en algunos estados las campañas electorales y la terminación de gobiernos, hace que todo no vaya con la velocidad que se quisiera y la presencia de las inversiones públicas, ya no sean de importante cuantía, haciendo con ello que sea hasta el 2022, cuando ya tome su camino la recuperación... Pero algo que sí será casi muy cierto, es que muchas empresas y negocios presentarán problemas para el cumplimiento oportuno de sus compromisos financieros, por la situación de que en algunas actividades económicas no ven todavía la luz al final del túnel... Le llegó su tiempo a E-Commerce porque ahora Profeco establecerá para su regulación, protección y seguridad al consumidor, a partir de un distintivo de seguridad electrónica, para que el consumidor adquiera sus productos con la tranquilidad de que su operación se podrá realizar sin ningún problema.