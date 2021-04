Ser como niños

La verdad es que nuestra actitud hacia los niños es correcta mientras que nuestra actitud hacia la gente está, en algunas ocasiones, equivocada. Nuestra actitud hacia nuestros iguales en edad consiste en una solemnidad servil que cubre un grado considerable de indiferencia o desprecio. Nuestra actitud hacia los niños consiste en una indulgencia condescendiente que cubre un respeto insondable. Nos inclinamos ante gente mayor, nos quitamos el sombrero, nos abstenemos de llevarle la contraria de plano, pero no les apreciamos adecuadamente. Sermoneamos a los niños, les damos consejos, pero los respetamos, los queremos, les tememos. Cuando respetamos algunas cosas en la persona madura, suelen ser sus errores y fracasos o su sabiduría, lo que resulta bien fácil. Pero respetamos las faltas y los desatinos de los niños. Probablemente llegaríamos mucho más cerca de la verdad de las cosas si tratáramos a todas las personas mayores, de cualquier título y tipo, precisamente con ese cariño obscuro y respeto deslumbrado con el que tratamos las limitaciones infantiles.

La misma pequeñez de los niños hace posible que les miremos como si fueran prodigios maravillosos; nos da la impresión de que estamos tratando con una nueva raza que sólo se puede ver con microscopio. Al contemplar vidas tan humanas y sin embargo tan pequeñas, sentimos como si nosotros mismos nos hubiéramos inflado hasta alcanzar dimensiones vergonzosas.

La clave del desarrollo de nuestras vidas consistirá en la medida en que seamos como niños, no que actuemos como ellos; que vivamos el presente como ellos, no anclados en el pasado o en el futuro como nosotros; que seamos sencillos como ellos y no arrogantes como nosotros; que preguntemos como ellos y no "superdotados" como nosotros, que seamos felices como ellos y no preocupones como nosotros. ¡Feliz Día del Niño!

@rafaelroblesf