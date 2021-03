¿Se puede tomar en serio el turismo en Sonora?

En el desarrollo de las actividades económicas , existe una de ellas que hasta ahora no ha logrado repuntar como podría ser en el Estado de Sonora y esa viene a ser el desarrollo turístico, que por diferentes circunstancias no logra todavía alcanzar su total madurez.

Es cierto que cuando se habla de turismo en Sonora, inmediatamente viene a la mente San Carlos, Bahía Kino, Puerto Peñasco donde también se le agregan Magdalena de Kino y Álamos como pueblos mágicos, para hablar de destinos turísticos de recreación.

PUBLICIDAD

Y también se adiciona a esta actividad, el turismo de negocios, que se concentra en Hermosillo, Ciudad Obregón y puede ser que en alguna otra ciudad en menor medida, porque mucho de este tipo de turismo se presenta más en ciudades donde la actividad económica es más dinámica.

Tampoco se debe de olvidar que en ciertas partes del Estado se desarrolla la actividad ecoturística que es muy requerida por cierto sector de la sociedad, para realizar actividades de excursión y reconocimiento de las áreas interesantes del territorio sonorense.

A todo ello le podemos agregar, los eventos tradicionales que se realizan en algunas ciudades y comunidades del Estado, que hace que de alguna manera exista el atractivo para el turista nacional y extranjero, que visita el Estado con ese propósito.

Pero si se considerara a esta actividad económica y recreativa como de vital importancia para el Estado, se podría pensar que Sonora en este rubro tiene mucho que ofrecer, solo es cuestión de direccionar las políticas públicas, para que el crecimiento turístico logre aprovechar las bondades naturales que se tienen, donde realmente las acciones que se tienen que realizar sean verdaderamente efectivas, con visión de futuro para que esta actividad sea realmente un soporte económico para la sociedad sonorense.

Que las posibilidades de encontrar el camino para un desarrollo turístico, sean reales y que se complementen con la promoción que se realiza por parte de las Oficinas de Convenciones y Visitantes, que existen en algunos municipios y que falta que las apoyen como corresponde por parte de los tres niveles de Gobierno, porque su labor es fundamental, no nada más caja chica.

Es importante considerar que el primer paso para el desarrollo turístico, es la viabilidad de poder aprovechar las bondades que tiene cada ciudad, comunidad y región, que con el soporte de políticas públicas bien dirigidas y una real coordinación de los tres niveles de Gobierno es como lo planteado se convierte en realidad.

Y que la participación de la iniciativa privada en el impulso turístico sea fundamental, entendiéndolo que trabajar en equipo Gobierno y empresarios, todos ganan y no instrumentar políticas impositivas que no correspondan a los requerimientos impositivos gubernamentales nada más, porque el apoyo debe de ser mutuo.

Como se observa, todo tiene que ir debidamente integrado para que puedan obtenerse los resultados esperados y que probablemente no sean en el corto plazo, porque además se requiere que los gobiernos de los tres niveles y los empresarios estén en la misma frecuencia, para que la actividad logre desarrollar.

Porque no se puede llegar como gobierno cada seis o tres años, en querer volver a dibujar las necesidades del sector, porque se supone que los que llegan como autoridades, saben claramente que es el sector turismo de Sonora.

Es tiempo de que el tomar en serio al sector turístico de Sonora, sea un elemento prioritario en época de crisis económica de los empresarios del sector, producto de la pandemia del coronavirus y para ello se requieren planes de desarrollo turístico bien estructurados y con aplicación de políticas públicas con puntual seguimiento.

Porque además de los destinos turísticos conocidos que tiene Sonora, existen innumerables ciudades, comunidades y playas, que podrían ser parte importante del desarrollo de esta importante actividad económica, solo que para ello se requiere voluntad y propósito de impulsar el desarrollo de esos lugares.

Pero también es cierto, también se requiere inversión y gestión para llevar a cabo los proyectos que detonen la actividad en los lugares que ya existen y los que se pueden crear e impulsar, pero con la disposición necesaria para posicionarlos como desarrollos turísticos.

Y es tiempo de ver que en Sonora, existe esta vertiente de desarrollo económico, no impulsada como corresponde todavía y que se puede lograr mucho en beneficio de la sociedad, es cuestión de detenerse un poco en su análisis y proceder a la acción y no dejarlo en solo intención y declaraciones periodísticas, porque se puede hacer más que eso, aunque no exista el presupuesto completo para convertir al Estado en totalmente turístico de un plumazo, pero habrá que

empezar a serlo en serio.

Lo dicho, el desarrollo de las criptomonedas está yendo mas allá que lo conocido hasta hoy, ahora que la empresa Mastercard se declara en total disposición en proporcionar criptodivisas a los Bancos centrales de los países que las requieran, haciendo pensar con ello que este tipo de sistema monetario cada vez está avanzando más en el sistema financiero mundial, porque la meta futura será ya no tener dinero físico… Continúa de forma importante la afectación de la falta de

suministros a la industria automotriz, tanto de México como de Estados Unidos, que los obligará a parar su producción mientras se resuelve este problema, que ha sido en gran medida por los atrasos generados por la pandemia en la producción y en las condiciones meteorológicas de algunos estados de la Unión Americana… En análisis la posibilidad de aperturar la frontera de México y Estados Unidos, en el Estado de Sonora y Arizona, ahora que se comenta que la situación

de la pandemia este lado de la frontera se encuentra en color verde, a ver qué se concluye en estos días.