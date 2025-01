La mayoría de las personas sufre. Nadie se libra, así es esta vida. Ya estamos vivos y hay que hacer que se note

Por: Jesús Huerta Suárez

Si te fijas, todos, absolutamente todos, buenos, malos, blancos, negros, pobres, ricos, gordos, flacos, todos, venimos cargando una cruz. Unos mucho más pesada que otros, pero nadie se salva. Sé amable con el prójimo.

Ser amable, afectuoso, agradable, dulce, suave en la conversación y el trato con todos, aun cuando haya quienes no lo merezcan, es de lo poco que en verdad te brindará alegría de vivir.

Sería un error pensar que porque alguien tiene dinero, o un bello rostro, o es reconocido como profesionista o canta muy bien, no sufre por alguna razón en su vida, por eso sé amable.

Ser amable y servicial te brindará un cierto tipo de felicidad que te permitirá sentirte contento de salir a la calle y encontrarte con gente que deambula por doquier con un gesto de tristeza e insatisfacción en su vida. Lo bueno de ser afable con la gente es que también se puede llevar a cabo aunque no estés frente a frente con las personas, mediante las redes sociales o por vía telefónica.

No olvides que la mayoría de las personas sufre por una o varias razones. Nadie se libra, así es esta vida que el destino nos brindó. Ya estamos vivos y hay que hacer que se note.

Lo sé, buscarás la felicidad en los placeres mundanos, en la superficialidad, en la evasión, en los lujos, pero un día te darás cuenta que nada te dará satisfacción y es entonces que habrá que encontrar algo que llene ese vacío del alma. Sé amable.

Y, no, no te sugiero esto de ser amable con todos porque todos cargamos una cruz porque quiera quedar bien, o quiera que pienses bien de mí, o que haya ido a un retiro espiritual últimamente, lo digo porque he comprobado que funciona, lo digo porque es real. No olvides que la verdadera riqueza está en lo que recibes al dar. En lo que se te devuelve cuando das lo mejor de ti. Sé amable.

Sé amable, porque para que la vida cobre sentido, debe vivirse de adentro hacia afuera.

chuyhuerta3000@gmail.com