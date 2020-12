Resucitan morenistas

Ahí está el caso del padrecista y ex panista de Nogales, David Cuauhtémoc Galindo, quien vino a tierras bacumenses para conocer los problemas de la gente.

Pero, válgame, si hasta ahora se dieron cuenta de que en las poblaciones de Sonora hay muchas carencias, pues en lo que respecta a los municipios, sus alcaldes morenistas, encerrados en rosas burbujas, ni sabían que había baches o faltaban lámparas en las colonias.

Aunque no se sabe si el ex alcalde de Nogales viene en calidad de cascajo levantado por la 4T o si realmente representa a los ex panistas que prefieren incursionar en otras geografías porque al interior del PAN ya no son bien vistos porque ponen por delante el interés por los puestos públicos que la ideología.

Otro que anda muy movidito es el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, que luego de pasarse casi dos años sin dar la cara a la población, ahora nuevamente le interesa conocer cuáles son las necesidades sociales y a las cuales debió haber respondido como parte de su Plan Municipal de Desarrollo, pero que por lo visto anda muy por debajo de sus metas.

Ayer, en una reunión con un grupo de amigos reunidos en el Yori Inn hasta le dio por colgarse medallas ajenas al decir que una empresa tiene intenciones de establecer en Ciudad Obregón un Centro Dinámico Aeroespacial, como si no se supiera que ese plan no fue conseguido por la Comuna sino por instancias estatales.

Ojalá y así como andan hoy esos personajes queriendo quedar bien con los ciudadanos, lo hagan pero de manera concreta, con obras, con acciones y no con meras palabras.

Como la señora Rosario Robles Berlanga, quien no se anduvo por las ramas, señalan los analistas del centro del país, y ya hasta acusó directamente al ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, de ser el meramente de los tiempos en que Enrique Peña Nieto entregó muchos recursos a las campañas políticas del PRI.

Claro, el ex funcionario de altos vuelos y hoy académico en universidades estadounidenses, se desmarcó más pronto que inmediatamente de esas acusaciones mediante las cuales la hoy indiciada está tratando de salvar el pellejo y se convertirá en “sapo”, como les dicen en Colombia a quienes suelan la sopa ante la Policía para acusar a sus superiores.

Una información capitalina dice, palabras más, palabras menos, que Robles Berlanga “Dejará de manifiesto ante el Ministerio Público Federal que Videgaray Caso ordenó a las estructuras institucionales de Desarrollo Social y de Sedatu el uso de los recursos financieros para favorecer a los candidatos del Revolucionario Institucional en dichas contiendas, de manera directa ocultando los datos de dicha operación”.

Y, como dice la mítica frase: “Y se verán cosas peores”.

En una de esas “La Chayo” hasta se convierte a la 4T y se lanza como candidata porque ya con el manto vinotinto sobre su cabeza, todos sus pecados le serán perdonados. Y ni quien se acuerde de la estafa de la maestra porque lo que se necesita hoy es circo para el pueblo, a fin de que se vea a todos los demás como corruptos a los morenos de hoy como los mas decentes, incluido Manuel Barttlet.

Total, así es la democracia mexicana y hasta que el pueblo quiera darse autoridades de a deveras, hasta entonces esto cambiará de nivel mediocre a país desarrollado. Hasta entonces.

