Responden los refuerzos de Yaquis

Bueno, los refuerzos respondieron y los Yaquis abrieron la Serie contra los Mayos con una importante victoria el martes en el moderno y bonito Estadio Yaquis. El par de nuevas contrataciones respondieron ofensivamente y esos les levantó la moral a sus compañeros, para conseguir una victoria cómoda de 15-8 y ahora con la gran oportunidad de quedarse con el compromiso 2-1, o bien de buscar la primera limpia de la campaña... Tanto Navojoa, como Ciudad Obregón están urgidos de obtener éxitos para seguir avanzando en la tabla de posiciones del poderoso circuito de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo importante es que la directiva actuó rápidamente y los resultados de los nuevos elementos fueron exitosos, ya que globalmente los jugadores le metieron ganas y fue evidente que en todo momento se vieron más activos con el madero, como "Tito" Valenzuela que, con un doblete, vació las colchonetas, así como el valioso receptor Gabriel Gutiérrez hizo lo mismo con un cañonazo de dos estaciones y también se lucieron conectando vuelacercas el obregonense Carlos Ureña y el paracorto Juan Carlos Gamboa... En síntesis, ojalá y estos renovados Yaquis continúen dándole satisfacciones a los aficionados de casa, pues el equipo luce bien, todo es cuestión de que se suelten bateando a la hora buena como lo hicieron en el primer encuentro de la entrevista entre estos dos equipos, quienes siempre nos brindan partidos estrujantes... Si bien es cierto que Ciudad Obregón desde la segunda entrada empezó su accionar ofensivamente, pero hay que comentar que los Mayos estuvieron a una rayita de igualar el marcador, 9-8, lo que habla de que son aguerridos por más abultado que tengan el marcador en contra. Sin embargo, ese rally de cinco carreras de la "Tribu" local en las postrimerías del partido, fue el que inclinó la balanza a favor de la escuadra del mánager puertorriqueño, más un buen trabajo del bullpen de casa, ya para cerrar el partido... Hoy jueves se jugará el tercer encuentro del compromiso entre ambas "tribus" y lo mejor es hacer acto de presencia para ver quién sale adelante en esta primera confrontación, pues los Yaquis próximamente pagarán la visita a los Mayos en el "Ciclón" Echeverría... En lo que respecta, al bateo individual, Eric Filia, de los Cañeros, es el mejor con .364; Jack Mayfield, de los Charros, .356; Isaac Rodríguez, Cañeros, .352; Marco Jaime, Cañeros, .333 y Asael Sánchez, Mayos, .327... En la Tabla de Posiciones, el primer lugar lo siguen ocupando los Tomateros, con 17-4; Cañeros, con 14-7; Águilas, 13-7; Naranjeros 12-9; Algodoneros, 10-11; Yaquis, 9-11; Mayos, 9-12; Charros, 8-13; Venados, 6-15 y Sultanes 6-15... Pasando a las Grandes Ligas, ¿Qué jugadores son agentes libres?: Teoscar Hernández, "Kike" Hernández, Jack Flaherty, Clayton Kershaw, Walker Buehler, Blake Treinen y Joe Kelly. Todos estos jugadores pertenecen a los Dodgers y la mayoría de ellos no regresarán en 2025, aunque hay una posibilidad de que Kershaw, pueda arreglarse finalmente con la directiva de los Dodgers para lanzar en 2025... El superestrella japonés Ohtani, se sometió a una cirugía artroscópica el pasado martes para reparar un desgarre en el labrum resultante de una dislocación en el hombro izquierdo el 26 de octubre. La cirugía fue realizada en Los Ángeles por el Dr. Neal ElAttrache (es correcto el apellido) ... Ohtani se lesionó el hombro izquierdo en la fecha citada, deslizándose en un intento de robo en la parte baja de la séptima entrada del juego 2 de la Serie Mundial 2024. Se espera que esté listo para el Spring Training, los cuales empezarán a mediados del mes de febrero de 2025... El japonés, de 30 años de edad, tuvo una temporada histórica y además marcó un récord, con el cual se convirtió en el primer jugador en la historia en lograrlo en las Grandes Ligas, con al menos 50 jonrones (54) y 50 bases robadas (59), además de cuadrangulares, Ohtani lideró la Liga Nacional en porcentaje de embasado (.390), slugging (.646), OPS (1.036), bases alcanzadas (411), carreras anotadas (134), carreras impulsadas (130), visitas al plato (731) y WAR (9.2 Baseball-Reference, 9.1 FanGraphs)... El caso es que el nipón, posible distinguido Jugador más Valioso de la Liga Nacional 2024, salió muy bien de la operación, por lo que tiene el tiempo suficiente para llegar al inicio de la próxima temporada en perfectas condiciones y según como luzca en los entrenamientos de su brazo de lanzar, podría ser el encargado de abrir la temporada, todo dependerá de lo que diga el mánager quién podría tirar el juego inaugural, ya sea Ohtani, o su compatriota Yamamoto... Los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles harán varios cambios en su roster de 26 jugadores, pues hay varios que no regresarán a vestir el uniforme azul... Dave Roberts dijo el pasado martes que tratarán de contar con cinco de los mejores abridores de las Mayores. "Ya contamos con dos (Ohtani y Yamamoto), nos faltarían tres. Esos los daremos a conocer dentro de unas semanas o menos, pues todo depende si aceptan la oferta", comentó el exitoso piloto de los Dodgers, quien tiene dos años más de contrato... I´ll see you later!