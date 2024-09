En la política debería ser eje fundamental, buscando oxigenar sus cuadros, abrir espacios a otros ciudadanos, lo cual traería un sinfín de beneficios

Por: Manuel Borbón Morales

Dice un conocido refrán que, "los políticos y los pañales tiene algo en común, y es que deben de ser cambiados con frecuencia, ambos por los mismos motivos", lo que esta frase nos deja tiene mucho de razón, no solamente en el ámbito político, sino en la vida misma, ya que, por lo regular, la cotidianidad y el avance del tiempo vuelven al ser humano repetitivo y, por lo tanto, mayor es su dificultad para resolver problemas y más proclive se vuelven a la perversión de sus actividades.

Es por lo que, el famoso relevo generacional dentro de la política debería ser uno de los ejes fundamentales en los partidos políticos, buscando así, por medio de la oxigenación de sus cuadros, abrir más espacios para nuevos ciudadanos que aspiren a formar parte de la toma de decisiones, lo cual, traería un sinfín de beneficios, entre los cuales podemos destacar la apertura a nuevas ideas para resolver problemas añejos, la mejora continua a través de la depuración de cuadros, escuchar a voces que por lo regular se sienten relegadas, entre muchos otros.

Sin embargo, en nuestro país podemos afirmar que el relevo generacional ha sido una tarea pendiente, ya que, siempre se habla de este famoso tema y prácticamente siempre es una asignatura pendiente, empero, en la actualidad hablar de la inclusión de los jóvenes en la política cuenta con connotativos diferentes debido a que, a diferencia del pasado, la pirámide poblacional se encuentra significativamente recargada en su mayoría hacia los jóvenes, es decir, actualmente la mayoría de la gente en México cuenta con menos de 29 años, por lo cual, incluir su voz en la toma de decisiones será crucial para lograr avances en la sociedad, asimismo, las edades promedio dentro de los partidos políticos, asi como dentro de las posiciones de poder, se encuentra sumamente recargada a edades mayores, lo cual, ha provocado un distanciamiento evidente entre el quehacer de la política y los jóvenes, contando con casos como el de partidos como Acción Nacional, donde la edad promedio de sus militantes en algunos estados de la república alcanza los 60 años, mismo caso del PRI donde a pesar de contar con una de las pocas escuelas de cuadros para generar nuevas figuras dentro de la política, desde hace algunos años su edad promedio en el padrón ha ido aumentando y, dentro del poder, los gabinetes que están por concluir y arrancar, de igual forma cuentan con edades promedio cercanas a los 60 años.

El relevo generacional dentro de la política, no debe ser solamente entendido como un cambio de estafeta en el que lleguen unos por quitar a otros, un relevo generacional deberá venir con una nueva filosofía para entender los problemas del pasado, es decir, no basta con cambiar de nombres y caras, el cambio debe ser profundo en el entender las problemáticas, pero sobre todo, en el accionar de las soluciones, asimismo, no solamente deberá ser entendido como una simple cuestión de números en la que se discrimine a quien cuente con mayor edad y se premie al menor por el simple hecho de serlo, no, un relevo es la amalgama entre quienes cuentan con mayor experiencia y quienes cuentan con el dinamismo y la innovación de ser jóvenes, para juntos lograr un relevo generacional, ya que, la juventud no solo es cuestión de edades, sino también es cuestión de corazón, filosofía, y manera de ver la vida, por lo tanto, podrá haber jóvenes en mentalidades viejas y viceversa.

Avances en este tema podemos hablar en algunos casos, el más reciente y significativo podría ser la nueva planilla para dirigir Morena a nivel nacional, donde su dirigente, Luisa Maria Alcalde cuenta con 37 años, mientras su secretaria de comunicación social tan solo con 26 años, siguiendo la tónica para sus demás integrantes, por lo cual, el mensaje que manda el partido en el poder deberá ser seguido por los demás partidos políticos si quieren seguir en la pelea en el sector de población más numeroso en la actualidad.

