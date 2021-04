Regresar al origen del Gobierno Municipal

Lo que lleva a pensar en que puede ser que esa problemática ya tenga la solución de beneficio para sus habitantes y no presentará problema para que las demandas de la sociedad queden debidamente atendidas y de ahí en adelante toda actividad sea para el avance del Municipio.

Y esto se puede pensar porque ahora el objetivo principal de cada candidato a la Presidencia Municipal, es el de ganar la elección como meta inmediata y ya luego la pensará y tendrá la información necesaria para evaluar cómo saldrá adelante con su mandato de tres años, porque así se ha presentado en tiempos anteriores.

Claro, y eso también se puede pensar cuando se considera que el dirigir una administración municipal es algo sencillo y con poco esfuerzo todo se puede resolver y si no estarían los préstamos o el apoyo del estatal o federal y asunto resuelto.

Pero visto con la seriedad que le corresponde el manejar los recursos públicos de una comunidad de forma responsable y honesta, donde las necesidades de sus habitantes sean totalmente satisfechas, no es algo sencillo y mas si no se tiene en lo inmediato el recurso económico disponible, ni las respuestas de solución necesarias.

Puede ser que ese sea el panorama que encontrarán muchos presidentes electos al querer poner en marcha su plan de Gobierno para los próximos tres años, que como lo manifestaron en sus compromisos ciudadanos, lo planteado por su comunidad tendrá respuesta en el periodo correspondiente a su Gobierno.

Pero esto cómo puede ser posible, si en el análisis de las finanzas públicas municipales arroja que todo está comprometido y nada es ineludible porque para todo existen compromisos formales difícil de eludir a simple vista.

Porque lo mas inmediato de un análisis de los dineros del gobierno Municipal, es saber cuál es el monto del gasto corriente y cuánto queda disponible para el gasto de inversión y ahí se encontrará una primera respuesta de lo que habrá que hacer por la nueva administración, que siempre la solución es agregar porcentajes de incremento a los impuestos y nada mas, sin ir a mejores opciones.

Hoy en día, por la situación que viven los ayuntamientos, lo mas viable para buscar responder a las necesidades de la comunidad, se hace necesario el regreso a lo que es el origen del municipio y sus funciones, que deben su principal razón de ser.

Y para ello se manifiesta en la Ley de la Administración Municipal, basada en el artículo 115 constitucional, que el tamaño de la organización deberá de ser racional y proporcional a las necesidades del gobierno municipal y al volumen de sus recursos.

Lo mas importante es que los recursos económicos que se captan vía presupuesto, es fundamental que se utilicen la mayor parte de ellos en obras y servicios para la comunidad y no en funciones administrativas.

Porque se entiende que una estructura de Gobierno Municipal adecuada a las necesidades de su comunidad bien integrada y profesional, es la que dará buenos resultados en el ejercicio que corresponde a la duración del mandato.

Es claro que existe mucho por hacer en esta materia, pero necesariamente se tiene que iniciar al regreso del origen de lo que debe de ser una administración municipal, para poder obtener buenos resultados de beneficio para sus ciudadanos.

Ya no lograrán soportar mucho las administraciones municipales, sino nada mas hacen simulación de austeridad y continuar con el crecimiento desmedido de sus estructuras administrativas, porque si ahorita realizan un análisis, se darán cuenta que muchos de los presupuestos se utilizan solo para el Gobierno y a las necesidades de la ciudadanía nada o casi nada y se posponen para mejores tiempos.

Lo más importante de todo, es que se pueden lograr altos beneficios sociales si se realiza una reingeniería de todo lo que es el ejercicio de Gobierno, que hasta se podría dejar de lado que el único análisis anual que se realiza hasta hoy, que es el de subir los servicios a los servicios municipales.

En tiempos de postpandemia, sería extremadamente difícil que todos los indicadores y no nada mas económicos, se sigan comportando como si nada hubiera pasado y que la pandemia no los haya afectado y esto en México, porque en la mayoría de los países los problemas económicos y sociales, están con características que antes no las pudieran haber considerado y eso también en economías llamadas de primer mundo, así que a seguirle... En el mundo de las criptomonedas todo es incertidumbre, en ciertos casos cuando se entiende que esta en el mercado financiero y los vaivenes le afectan como a cualquier moneda de curso normal, pero de valer una cantidad mínima de dólares a lo que hoy cuesta es una importante ganancia y la referencia es bitcoin... .En el futuro inmediato habrá que ponerle atención al bien natural agua, porque ya como producto bursátil en el mercado de futuros tendrá efectos imprevistos para el desarrollo humano y productivo, será importante seguir de cerca este tema.