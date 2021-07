Ramírez de la O, deuda y Aeroproa

Desde hace cuatro semanas Rogelio Ramírez de la O sostiene reuniones de trabajo -acompañado de Alejandro Reynoso- con el equipo de la Secretaría de Hacienda para coordinar el cambio de estafeta con Arturo Herrera: uno de los aspectos prioritarios del nuevo secretario del ramo es la deuda total del sector público pues, aunque la retórica oficial asegura que el país no se endeuda, en términos absolutos aumentó en mas de 1.8 billones de pesos en tres años.

Al mes de mayo pasado, el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12,352.9 miles de millones de pesos, o sea 583.1 mil millones de pesos más que un año antes. Aunque no falta quien al interior del gobierno no haya faltado quien intentase endulzar el oído Andrés Manuel López Obrador, aduciendo que como proporción del PIB el SHRFSP es de sólo 51.4% y "que no es para tanto", los límites que se observan ya en la recaudación tributaria y la dependencia creciente a los siempre volátiles ingresos petroleros manifiestan que se trata de un problema serio que requiere en primer lugar de ser reconocido como tal; segundo, actuar con precisión y puntualidad.