RAFA MARÍN, GALLO PARA QUINTANA ROO

Es sabido que hoy celebra cónclave el partido oficial en CDMX, donde Mario Delgado intentará lograr un candidato de unidad que registrarán a finales de este mes entre cuatro posibles abanderados. Marín Mollinedo es de las personas más allegadas y de total confianza del presidente, y básicamente dependerá de la señal que se emita desde Palacio Nacional para que acepte la candidatura o mantenga la conducción del proyecto logístico del Istmo.

Los otros tres tiradores, la más vulnerable es la alcaldesa Mara Lezama; si bien tiene "operación terrestre" para acarrear votos, carga un extenso ex­pediente de fallas y errores de gobierno en Cancún donde el crimen está fuera de orden y el desorden urbano amenazan la joya del turismo del país... sin mencionar sus escándalos inmobiliarios, vuelos en aviones privados (como el que le costó el cargo de Paola Félix en CDMX) y acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito que se pre­sentaron ante la UIF de Santiago Nieto pero que fueron bloqueadas -denuncia el Movimiento Nacio­nal por la Seguridad- por Hugo Aldain Nieto, secretario técnico del cabildo de Cancún y primo del hoy ex funcionario. Mucho flanco débil.

La senadora Marybel Villegas y su correligionario José Luis Pech portan credenciales positivas en desempeño legislativo y en acercamiento a los problemas de los quintanarroenses.

Lo que está en duda es sí podrán ser identificados por los votantes con "el primer morenista del país" y contender sin dividir a su partido.

En tal contexto, Marín Mollinedo lleva las de ganar.

En juego, la llave de oro del sureste.

Veremos.

LA REINVENCIÓN DEL PACÍFICO

Esta semana fue especialmente activa en la presentación de proyectos para impulsar la carga marítima y el desarrollo portuario "tierra aden­tro" en los estados con salida al Gran Pacífico.

El miércoles inicio, con el auspicio del nuevo gobierno de Víctor Manuel Castro, el Foro Mar de Cortés impulsado por el Agustín Coppel, director de Tiendas Coppel y empresarios de la región y fondos de inversión (Ignia de Álvaro Rodríguez, Matter Scale Ventures de Fernando Fabre, Miguel Sánchez Navarro por Fortem Capital, entre otros); y anoche arrancó la presentación de la Plataforma Logística del Pacífico que fomenta el gobierno entrante de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán.

El timón de esa plataforma logística está en las "carreteras del mar" para desarrollar el trans­porte marítimo de cabotaje entre los 12 puertos existentes en 7,800 kilómetros de litoral, potenci­ando las poblaciones costeras tanto en servicios marítimos como en el desarrollo de proveeduría conforme las capacidades existentes y por desarr­ollar... como en Puerto Chiapas donde Caxxor que dirige Carlos Ortiz y Griver, al mando de Edgar López, proponen una moderna red de proveeduría de productos tropicales a la costa oeste de EU.

El desarrollo de la red de cabotaje entre Puerto Chiapas, Manzanillo y Ensenada tendría en Lázaro Cárdenas, Michoacán, su punto de ensamble como integrador de los servicios de transporte de productos primarios y manufactura de un comercio valuado en 10 mil millones de dólares anuales entre México y Centroamérica, potenciado las posibilidades de un desarrollo integrador.

Aspectos como seguridad, facilidades aduanales, vías terrestres sin obstáculos, son aspectos cruciales a resolver y de los cuales informaré en breve.

ANCIRA, DESHOJA LA MARGARITA

Este fin de mes Alonso Ancira debería hacer el primero de los tres pagos de "reparación precau­toria" a Pemex por supuestamente haber vendido en sobreprecio Agronitrogenados a la empresa productiva del Estado... compra por la que ahora el juez de consigna .... le ha puesto doble cerrojo a Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte.

Pero aquí es donde "tuerce el rabo la chochina", según el argot carcelario. De hecho, es factible que Ancira opte por no pagar; está lejos de la acción territorial de Alejandro Gertz Maen la FGR, pero, sobre todo, porque la causa penal que le aplicaron (y por la cual firmó el acuerdo reparatorio) fue por el "uso de recursos de origen ilícito" para pagar servicios a Lozoya cuando este no era todavía di­rector de Pemex, dinero que por cierto no fue ilícito pues salió de la caja de AHMSA.

Igual y esa "reparación" sigue descompuesta.

