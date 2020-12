¿Quién preguntó?

Porque sí se escucha de forma insistente en varios frentes, por qué no existe la misma dinámica para todas las cosas, que existían en épocas anteriores y por qué al iniciar y continuar un sexenio ya no es así.

En cualquier estructura administrativa pública y privada al cambiar de dirigentes, lo primero que se hace es un análisis de la situación para presentársela a todos los socios y en el otro caso a la ciudadanía, para saber el estado que guardan las cosas que habrá que administrarse en beneficio de las personas.

Noticia Relacionada Regalo de Navidad

Pero al parecer en estos casos cuando se habla y escribe de Gobierno en sus tres niveles, solo se sujetan a lo que viene a ser el Informe de Gobierno y si por ahí existe alguna posibilidad se conocen los estados financieros que presentan los números de cierre en lo que se conoce como cuenta pública.

Pero lo que mas es transparente y de cercanía para la sociedad, es la situación que guarda el avance de los sectores productivos, donde la satisfacción de sus necesidades no es completa, porque como han avanzado los compromisos de tratados comerciales, la tendencia es que la apertura comercial ha permitido consolidar, pero a los productores y empresarios del exterior, dejando de lado a los nacionales, bueno, pero no a todos y así no debe de ser.

Y es ahí donde surge el problema de por qué no existe la misma disponibilidad de recursos económicos que antes se daban, por principio se podría decir que ya se transita en un cambio de régimen, donde la disponibilidad de apoyos se está determinando de otra forma.

Y puede ser que en ningún momento no se pensó en que la caja de los dineros públicos, quedó en poca disponibilidad, como sucede cada vez que termina un Gobierno, que la necesidad hace que se auxilien con la palabra austeridad y lo que se olvida, es que la sociedad sigue su marcha y los sectores productivos requieren continuar con su avance.

Lo que siempre sucede en cada sexenio, nada más se observa lo que es negativo y no el lado positivo y menos cuando el beneficio no llega de manera particular, o lo que llega a suceder es que siempre existen los peros al quehacer gubernamental.

Pero cuando no se pregunta, se desconoce cómo va el avance de la economía, del Gobierno y todo lo que lo integra para hacer impulso al desarrollo económico y social, que en lo que es hasta la fecha ese avance que tanto se ha manifestado en los informes de Gobierno no se ha reflejado en la consolidación de los sectores productivos nacionales.

Es hasta cierto punto complicado que alguien pregunte, sobre cómo se llegó a tener cincuenta y seis millones de pobres en el país, que tiene ciento treinta millones de habitantes, es un dato que no es muy comentado y menos cómo disminuir esa cantidad de pobreza.

Es muy raro que se pregunte por qué existe bastante desequilibrio económico y social en entre las diferentes regiones del país, porque se supone que en cada una de ellas existe Gobierno, presupuesto y sectores productivos que podrían impulsar el desarrollo.

Y además qué planes de desarrollo se podrían instrumentar para que el desarrollo en el país se diera de manera equilibrada, como se ha dicho en muchas ocasiones en los discursos de la política económica, que mucho por lo visto no alcanza a concretarse en la práctica.

Quién preguntó, porque las cosas ya no son igual que antes y porque se debe de cambiar, para que el país continúe con su avance, para beneficio de toda la sociedad mexicana, quién se ha interesado en hacerlo y si no se ha hecho es importante preguntárselo para tener fundamentos y saber por qué sigue el país siendo parte importante del subdesarrollo de los países de América Latina y que si todo sigue así, ahí estará todavía bastante tiempo.

DEL ESCRITORIO

Ahora que se da a conocer que llega el primer lote de la vacuna del laboratorio Pzifer, como que le da un aire de tranquilidad a la actividad productiva en el país, porque se vislumbra de alguna manera la atención directa a la pandemia generada por el covid, pero lo que es muy claro es que la vacuna no termina de manera automática con la emergencia sanitaria, tendrá que pasar un tiempo para que el país regrese a la tranquilidad... Se dice por Banco de México, que la economía podría bajar su comportamiento en diciembre y enero, porque la aplicación nuevamente de las medidas de distanciamiento social y eso es entendible, por la misma situación de la pandemia y por lo que es enero, es recurrente que en los inicios de año el comportamiento económico sea así por el inicio de muchas de las actividades económicas, pero lo importante es que los indicadores económicos del país, están muy favorables... Inédito, en el sector turismo en este cierre del año, México quedó ubicado en el lugar tercero, después de Italia y Francia, en recepción de turistas extranjeros, muy por encima de los países que en condiciones normales están en los primeros lugares, como Estados Unidos y España.