¿Qué pasará con el ´nearshoring´?

Puede ser que ese sea tema sea de común acuerdo entre los dos países socios, cuando se avance en los compromisos adquiridos por México

Por: Mario Saucedo Gómez

Después de tanto comentario acerca de lo que sería la aplicación de aranceles hacia México y definir posteriormente que siempre no inician en la fecha que se dijo.

Y que en caso de que se logren aplicar, sería en un término de 30 días a partir del lunes 3 de febrero, según lo acordado por México y Estados Unidos, hace que el Gobierno Federal esté totalmente dedicado al cumplimiento de los acuerdos con Estados Unidos para que no se aplique este impuesto aduanero.

Que manifestado está en repetidas ocasiones, que no será nada más el efecto para México, sino que también, impactará de manera directa en la sociedad estadounidense.

Pero en este ir y venir de comentarios sobre decisiones arancelarias, por ningún lado se ha manifestado la continuidad del nearshoring, que el año anterior era un tema muy relevante y de interés nacional.

Donde importantes empresarios mexicanos estaban en proceso de incrementar el número de naves industriales para ubicar a las empresas relocalizadas, de las cuales muchas ya tenían su posible ubicación.

Y puede ser que ese sea tema de acuerdo entre los dos países socios, cuando se avance en los compromisos adquiridos por México para la resolución en el corto plazo.

Que en el momento que se ponga sobre la mesa el tema de la relocalización de empresas, Estados Unidos manifestará que es de su interés el de reubicar en su país las empresas que están en Asia.

Ya que es propósito del presidente Donald Trump el de nuevamente reindustrializar su país, en los diferentes estados que hoy presentan una aguda situación económica y desempleo creciente.

Pero esa intención de reindustrializar Estados Unidos ya en estos tiempos se manifiesta como difícil, por la ventaja que presentan los costos y la productividad en la producción asiática.

Y una pequeña muestra ya las dio la empresa DeepSeek donde con un bajo costo, logra eficientar más a reconocidas empresas informáticas norteamericanas que funcionan con altos costos.

Que en su momento reconocerán que sus intenciones de desarrollo sean más dirigidas a la tecnología y a los servicios, ahora que se acerca a colaborar a Elon Musk.

Pero esa determinación no está todavía en el ánimo del residente de la casa blanca, por lo menos hasta el día de hoy y lo que procedería para los inversionistas mexicanos, sería el de planear y bajar ritmo.

Todo porque necesariamente se tendrá que entender que el disminuir el desarrollo económico de la región de América del Norte, podrá ser rebasada en el corto plazo por los países asiáticos.

Pero esa perspectiva estará sujeta a los propósitos del nuevo Gobierno del Estados Unidos y que deberá de ser determinada en el corto plazo porque la dinámica de las economías del mundo continúa su avance.

Y que en lo correspondiente a México, Gobierno y sector empresarial tendrán que hacer su parte para que el avance logrado en el desarrollo productivo del país no se detenga.

Esto independientemente de los colores y de las intenciones externas de detener el avance de México, no deben de ser obstáculos para que se logre una mejor economía.

DEL ESCRITORIO

En un mundo convulso como el que hoy se vive, establecen algunos analistas económicos, que en todo deben de existir plan A, B Y C por lo que se pueda presentar y que la incertidumbre económica y política lo hacen que así sea para que no haya sorpresas, aunque hoy todo es especulación de lo complicado que serían muchas cosas, pero es costumbre de siempre iniciar con lo malo...Qué interesante en estos tiempos, que la información está más abierta al conocimiento público de mucho de lo que sucede en la sociedad y Gobierno, porque en años anteriores era complicado conocer el contexto nacional e internacional...En el campo del emprendedurismo existe un total miedo al fracaso de sus proyectos a desarrollar y no es para menos, porque todavía no se ha encontrado el propósito gubernamental, financiero y de promoción que les permita saber que su camino es el correcto, la articulación de todas las piezas que participan en estos emprendimientos, todavía no están juntas, sólo las buenas intenciones.