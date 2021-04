Está circulando en las redes sociales una pintura realizada en honor de los adultos mayores que han muerto durante la pandemia del coronavirus, en la que los protagonistas son los abuelos y los nietos que no pudieron despedirse por el mismo aislamiento en que hemos vivido. Dicha pintura del autor español Juan Lucena, se titula ¿Qué haremos sin ellos? La cual ha conmovido a miles de personas alrededor del mundo y ha recibido una multitud de reconocimientos. En la obra de tan solo 40 x 50 centímetros aparecen unos niños observando a los que serían sus abuelos caminando hacia el frente, pero los pequeños no pueden acercarse pues hay una división de cristal que no les permite avanzar, es una pared de vidrio, transparente, pues, pero pared al fin que separa.

El detalle está en que, entre muchas de las emociones y comentarios que esta imagen ha generado, está la siguiente que dice: