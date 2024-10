Programas de apoyo para quienes ayudan a migrantes

En los últimos 10 años en la ciudad de Tapachula, Chiapas y seguramente en muchas otras ciudades del territorio mexicano, se han visto incrementados los distintos flujos migratorios. Ante esta situación han salido a relucir distintos grupos de apoyo o de asistencia que tienen entre sus objetivos la ayuda a los trámites administrativos que las personas en tránsito deberían realizar, entre otras también ofrecen los servicios de apoyo psicológico para quien así lo necesite. Si bien esto es de suma importancia principalmente para las personas que están en tránsito no deja de ser importante también para aquellos que brindan servicio y apoyo.

La ciudad de Tapachula ha retomado su fama últimamente por los fenómenos migratorios que se han dado, cabe mencionar que los flujos migratorios en la región Soconusco (que es donde se encuentra ubicado el municipio de Tapachula), no son algo nuevo, se han dado en distintos períodos y con distintas características, por lo que es fácil entender que también tienen sus propias características psicosociales.

Considerando esto, son varios los grupos de apoyo, organizaciones no gubernamentales, grupos académicos y centros de investigación que han decidido aportar un granito de arena al apoyo y la asistencia que estas personas suelen necesitar. Sin embargo, algunas teorías psicológicas sugieren que las personas que normalmente prestan asistencia a un tercero, son altamente susceptibles de sufrir algún tipo de estrés. Esto puede suceder debido a que en algún momento estas personas terminan vinculando los problemas que tienen en casa o situaciones varias que no tienen nada que ver con su trabajo de asistencia humanitaria.

Trabajar con terceros los hace sin duda vincularse a situaciones que involucran más sentimientos y sensaciones que otros están sufriendo y, a su vez, estos sentimientos se pueden llegar a asimilar junto a su proceso de bienestar mental. En muchas ocasiones estos grupos de ayuda se conforman principalmente por colaboradores y voluntarios, es de entenderse que muchos de ellos no sepan que también necesitan lograr un buen estado de bienestar mental para tener una mejor salud emocional.

Al contacto con terceros que están pasando por procesos difíciles, los voluntarios o colaboradores pueden llegar a incluir de forma inconsciente sensaciones o sentimientos de estas personas a las que ayudan. Las personas que ayudan a migrantes en tránsito, muchas veces se suelen quedar con una sensación de vacío, principalmente sucede cuando la persona migrante, con la que habían compartido, decide seguir con su camino.

Al estar en contacto los voluntarios y colaboradores pueden llegar a generar una empatía por lo que además de ayudar se interesan en difundir o hacer público las condiciones en las que estas personas van transitando. Entonces de a poco se van "llenando" por así decirlo, de sentimientos y emociones que en algún momento podrían llegar a causar desestabilidad emocional o a generar problemas en su vida diaria. Esto puede darse como una especie de filtro o escape de aquellas sensaciones que realmente no le están sirviendo al bienestar emocional del colaborador o voluntario.

Como ya se mencionó, se da con cualquier persona que trabaja con terceros, no necesariamente solo con aquellos que trabajan con personas migrantes. Ante

esto, es de considerar, que se debería contar con algún programa de apoyo a la Salud mental que pudiera incluir a voluntarios y colaboradores de asociaciones no gubernamentales, grupos de ayuda o investigadores que presten servicios a terceros. En las situaciones antes mencionadas se pueden incluir también a enfermeros y asistentes de distintos rubros de salud, que también deberían poder incluirse en algún programa de apoyo de gobierno que vea por el bienestar de la salud mental.

Si bien en la actualidad y no solo en Tapachula Chiapas, se puede observar un crecimiento en cuanto a organizaciones no gubernamentales y de apoyo, no se ha observado mucho interés en la salud mental de estos que prestan sus servicios de ayuda. En una entrevista con el psicólogo (No. Cédula 14033865) Diego Daniel Bello Gudiel, qué ha prestado sus servicios a terceros y también a personas migrantes en tránsito comentó:

"Los voluntarios y colaboradores que atienden a la población con movilidad en la frontera sur, enfrentan varios problemas psicosociales debido a la naturaleza de su trabajo, tales como el estrés y agotamiento emocional, la exposición constante e historias traumáticas o situaciones difíciles pueden llevar un alto nivel de estrés y agotamiento emocional. Los mismos voluntarios no pueden hacer lo suficiente para ayudarlos en todas sus problemáticas, y eso lleva a tener una sobrecarga emocional extra.

El agotamiento físico y emocional puede evolucionar hacia el síndrome de burnout, caracterizado por una sensación de fracaso, agotamiento emocional y eso lleva a tener un estrés crónico a los trabajadores. Ante esto se puede tener un impacto en la salud mental. La carga emocional y el estrés continuo puede contribuir a problemas de salud mental como ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático".

El psicólogo Diego Bello, además agregó que:

"Estas situaciones conllevan a la posibilidad de tener dificultades para separar la vida personal de la profesional, los trabajadores pueden llegar a tener dificultades para desconectar del trabajo, lo que afecta a su vida personal y sus relaciones familiares. Sentimientos de impotencia y frustración la burocracia y las limitaciones en los recursos y un mal ambiente laboral pueden generar sentimientos de impotencia y frustración al no poder proporcionar la ayuda necesaria a las personas migrantes o terceros".

Resulta de mucha utilidad la existencia de programas de gobierno que ayuden a la salud mental de estos grupos de trabajo, la ayuda psicosocial a estos trabajadores asegura su bienestar mental y no compromete su capacidad de seguir ayudando a otros de una manera óptima y efectiva. En palabras del psicólogo Daniel:

"Lamentablemente en la realidad las instituciones de gobierno no le dan la importancia adecuada".

*Egresado de la VII promoción de doctorado en ciencias sociales, de la línea Estudios Históricos de Región y Frontera, 2018-2021 de El Colegio de Sonora.