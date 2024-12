Problemática indígena

Un poco como en lenguaje futurista o de ciencia ficción, en Etchojoa utilizan el término "duales" para referirse a los gobernadores indígenas que no son legítimos en el desempeño de su, cargo porque no fueron electos de acuerdo con el procedimiento de usos y costumbres. El problema es que existen 20 o más gobernadores tribales ficticios contra ocho que son los verdaderamente legítimos. He aquí una gran desproporción numérica.

El mismo problema no se detiene allí, ya que otra de sus ramificaciones permite que algunos gobernadores reales sean prácticamente obligados a sentarse junto a los que no lo son en las muy serias reuniones del no menos serio Plan de Justicia. ¿Por qué habrá tantos jefes o líderes de esta naturaleza en la etnia de los mayos? La formulación de la pregunta se antoja muy elemental. Es muchísimo más complicado atisbar o intentar una respuesta.

Pero resulta obvio que esa respuesta debe existir. Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, asesor legal y vocero del gobernador tradicional Feliciano Jocobi Moroyoqui, planteó una aproximación en ese sentido. Dijo que lamentablemente en el ámbito indígena sigue presente el interés de los grupos de poder, por lo que, en base a esta circunstancia, se distribuyen los programas de becas, vivienda, proyectos productivos, además de otros beneficios.

Entonces, a luz de lo anterior, queda en claro que lo que está en juego en las estructuras de poder indígena no es cualquier cosa, sino todo lo contrario. Con eso se demuestra que la política, no necesariamente bien entendida, está en todas partes. Poder y beneficios para repartir. He aquí la explicación que seguramente es la que más se aproxima al insólito hecho de que en la Etnia Mayo existan gobernadores "duales" y en un número ciertamente cuantioso. Porque 20 o más es un total que llama la atención por sí solo.

Vale reiterar que, curiosa, anómala o significativamente, los verdaderos gobernadores tradicionales de los mayos son apenas ocho. Pero tendrían que ser suficientes para otros tantos pueblos indígenas, dicho sea con lógica o cierto sentido común. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, el asombro persiste. ¿Cuál es la necesidad real de los gobernadores "duales", existiendo como existen los que verdaderamente se necesitan para que asuman y cumplan esa tarea de mando? Parecería una pérdida de tiempo y eficiencia disponer de dos estructuras jerárquicas indígenas que obviamente están o deben estar contrapunteadas, como invariablemente suele ocurrir.

Las luchas por el poder siempre son más o menos las mismas en todos los ámbitos. Suelen ser las típicas batallas de los buenos contra los malos. Aunque en el caso de los mayos parecería que los gobernadores "duales" no son meras figuras de ornato, sino que se desenvuelven por lo visto hasta con reconocimiento oficial porque los invitan a las juntas del Plan de Justicia, en lo que ya podrían ser palabras mayores, llegado el caso.

Al parecer un planteamiento como éste último se explica por sí solo en la ambientación a la que pertenece. Es así porque el asesor legal y vocero Armenta Gastélum dijo que la alteración de la lista de gobernadores tradicionales (por obra y gracia de los "duales"), ofende a los auténticos yoremes y también provoca conflictos en las familias, comunidades y en todas partes. Por sus mismas características, este parece ser el clásico juego de dos caras.

¿Con qué propósito? Nadie lo cuenta en público en sus verdaderos alcances. No deja de sorprender, eso sí, que teniendo la Etnia Mayo los gobernadores que necesita como custodios de sus diversos procedimientos o trámites, existan 20 o más que son paralelos, un poco existiendo sin existir. Una lección de física espacial no resultaría tan gráfica o claridosa como la que podría ser la que se comenta.

Con justa razón, Armenta Gastélum comentó que en este tema han faltado seriedad y respeto. Pero eso no es todo, que ya sería mucho de por sí. También consideró que en todo esto siguen involucrándose grupos políticos de poder que manipulan a los gobernadores "duales". Seguramente este añadido era el que faltaba para completar el cuadro. Grupos políticos. ¿Para qué? Cabría suponer que grupos de este tenor son los que menos se necesitan en el ámbito indígena de los mayos.

Pero por lo visto están allí junto con los llamados gobernadores "duales". No deja de llamar la atención que éstos sean reconocidos por las autoridades respectivas en su condición presuntamente jerárquica de mando. Qué manera de complicar los hechos cuando no hay de por medio, razonablemente hablando, ninguna necesidad para que ocurra así.

armentabalderramagerardo@gmail.com