Problemas de Sonora, minimizados

Pues será el sereno, pero las autoridades de todos los niveles siguen con sus masturbaciones mentales en la comparación de un mes, un año o un lustro del número de homicidios y otros delitos.

Y se quedan conformes, o así quieren que la gente lo crea, con que el mes pasado hubo menos o más agravantes de alto impacto contra las leyes y se encierran en su "burbuja rosa" como si la gente no se diera cuenta de que un día sí y el otro también, hay homicidios y otras cositas que aquí les contaré.

Por ejemplo, omitieron información sobre la muerte de dos hermanas, de origen asiático, en la zona norte de la ciudad el mes pasado, como si nadie se hubiera dado cuenta de los movimientos en torno a ese suceso del cual hubo una persona sobreviviente.

Y si quizá esa falta de transparencia en la información se pudiera "perdonar", hay otras que doña María Dolores del Río Sánchez y las instancias municipales están callando:

Con todo y sus jornadas por la paz en zonas como Villa Bonita, lo cierto es que la paz no está llegando, aunque, concedamos, los homicidios hayan disminuido un tanto.

Hay un problema que mantiene muy atemorizada a la población de Villa Bonita y los alrededores de Cócorit, por ejemplo, y se trata del "cobro de piso", como le llaman a las extorsiones de los delincuentes contra quienes tienen un negocio que mucho sudor y esfuerzo ha costado.

Primero, comenzaron a llenar algunas casas vacías con gente armada. Luego, aunque la casa estuviera ocupada, sacaban a las familias sin importarles si tenían otro lugar a dónde irse a vivir.

Y ahora, como sucedió el jueves de la semana pasada, quemaron un negocio por negarse su dueño a pagarle la extorsión. Al saberse del hecho, inmediatamente el resto de los comerciantes de Villa Bonita cerró sus empresas toda esa tarde y muchas personas se extrañaron de no encontrar nada abierto para abastecerse de diversos artículos.

Según los vecinos, ya son cuatro los negocios cerrados en definitiva a consecuencia del temor a las represalias de los delincuentes cuando lo ganado en el día o la semana no alcanza para cubrir "la cuota".

¿Saben de ello las autoridades? Por supuesto, pero hacen como que la virgen les habla para no entorpecer las "relaciones" con el bajo mundo. Es más, hay vecinos que han visto cómo elementos de la mal llamada Guardia Nacional es la que a veces llega a cobrar en algunas empresas.

Si a Dolores del Río o a Javier Lamarque Cano les gustan sus "números rosas", pues adelante, pero que no digan que no están advertidos de que la delincuencia va escalando al interior de la sociedad y no solamente con homicidios, sino con otro tipo de terrorismo que mantiene a los habitantes de colonias y comunidades "con el Jesús en la boca".

FUEGO EN BOMBEROS Y PC

Pues a los que poco les importa si el peritaje de los incendios de la semana pasada llega o no, es a los comandantes de Bomberos y Protección Civil de Cajeme, según los informes de los "tragahúmo".

Es curioso, sostienen, que casi siempre en fin de semana surjan reuniones fuera de la ciudad para el comandante de Bomberos, como la realizada en Hermosillo hace solamente unas horas. Claro, todo pagado con el impuesto de los cajemenses.

"Ni el presidente municipal tiene tantas reuniones como él", dicen los inconformes.

Pero si Protección Civil es la dependencia obligada a hacer el estudio sobre las causas del incendio, no se ha visto que en realidad avance porque, en definitiva, las inspecciones no son su fuerte, aclaran, ya que lo único que les interesa es "multar" a la empresa y algo más.

Los mismos bomberos han dicho que por la coloración de lo que aparenta ser humo durante el incendio, lo más probable que haya sido un cilindro de gas cuyo contenido se fugó y al encontrar un punto de ignición, se produjo el fuego.

"Si hubiera sido humo normal de un incendio, no se prende de esa manera y mucho menos con la violencia que se vio en las imágenes", sostienen los expertos.

Pero lo más seguro es que, así como no le importó al comandante de Bomberos irse el fin de semana mientras sus compañeros estaban en el hospital, tampoco le interese estudiar el por qué del incendio, pues con el pretexto de que no es de su incumbencia hacer el peritaje, dejan todo en manos de Protección Civil, a la que solamente le importa aplicar "multas" y algo más.

CONFLICTO YAQUI

Aunque dicen que quizá los miembros de la Tribu Yaqui no hagan una revolución al ser impuestos los nuevos directivos del Distrito de Riego 018 por Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hay también quienes creen que "fuerzas extrañas" sí alientan movimientos contra esa medida.

Por lo pronto, seis de los ocho pueblos yaquis ya aprobaron a la nueva directiva, pero los otros dos no han dicho esta boca es mía y posiblemente de ese lado venga la "sorpresa" que le tienen preparada a Regino Montes por rumbos de la Presa Oviáchic.

Sin embargo, lo más grave de esta situación es lo que se está viviendo en relación al próximo ciclo agrícola, pues las autoridades de Comisión Nacional del Agua, seguramente por órdenes presidenciales, están deteniendo la autorización para la siembra completa de los cultivos, bajo el pretexto de la falta de lluvias, lo cual puede ser cierto pero en realidad lo que tensa la situación es que las autoridades del agua se comprometieron a dotar agua a la Tribu Yaqui para un total de 50 mil hectáreas, cuando no existe la capacidad y no encuentran cómo cumplir esa "promesa política".

Por lo tanto, se restringirán las siembras del Valle del Yaqui y se le dará agua a la etnia, pero surgen las dudas en cuanto a quién beneficiarán las nuevas 25 mil hectáreas que se regarán, pues no se sabe que los productores provengan exactamente de los ocho pueblos.

¿Son otras de las negociaciones de Regino Montes? Ya se sabe, por ejemplo, que ha habido mucha rapiña en otros programas, como el de las viviendas o los famosos centros de usos múltiples construidos en los pueblos, pero ¿también con el agua van a medrar?

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, debe poner mucho ojo en este tema porque acaba de declarar orgulloso que "la producción agrícola de exportación en Sonora alcanzó 832. 1 millones de dólares, lo que representa el 18.9 por ciento de la producción nacional, posicionando a nuestro Estado en el segundo puesto entre todas las entidades federativas".

Si a los agricultores les están negando hasta el agua, ya ni se diga los estímulos económicos para seguir produciendo, ¿cómo va a mantenerse esa posición en el ranking productivo?

Es pregunta.

