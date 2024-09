Sin duda es un problema recurrente en ciertas y cuales poblaciones del sur de la Entidad. Y lo que son las cosas: en un momento llegó a pensarse que no resultaría muy complicado ponerlo bajo control. Fue posible razonar así a la luz de cierta lógica. Pero en la contabilidad de los hechos rutinarios sobre la materia, no parecería, bajo ninguna circunstancia, que se haya alcanzado tal propósito. En otras palabras, no ha sido posible domeñar o poner bajo control un desajuste urbano que tiene lugar todos los días en las calles sureñas.

Se trata del muy conocido y riesgoso desorden que genera el uso de motocicletas en la vía pública. Dos recientes titulares periodísticos ayudan sobremanera a la comprensión de este asunto. Uno definió lo siguiente: "Jóvenes en moto son un peligro en Álamos". Y el otro marcó: "No respetan reglas de Tránsito...", refiriéndose a la situación imperante en Huatabampo. Esos dos cabezales bastarían y sobrarían para calibrar en su cabal perspectiva la cuantía y la gravedad del problema a que se alude.

En un contexto como el aludido, no estaría de más conocer igualmente la situación existente al respecto en una comarca como Navojoa. Es obvio que la situación sería un tanto o un mucho más complicada que la propia existente en Álamos y Huatabampo, donde, como quedó dicho de entrada, las cosas en este renglón son ya un tanto preocupantes. Y con justa razón, lo cual no quiere decir que las autoridades en la materia se hayan puesto a dormir con envidiable tranquilidad.

En una materia vial como la descrita, y particularmente con presencia de motociclistas con redoblado gusto por desplegar temeraria velocidad en las calles, procedería meditar en un dato que por sí solo ilustra en Álamos el problema al que se alude. Vale la pena tomar nota: allí, ocho de cada 10 accidentes viales suelen "estar a cargo" de motociclistas. En algunos casos hay decesos de por medio. El que se describe es ya un serio problema en la reconocida también como tranquila colonial población, que ya no debe serlo tanto con esta clase de severa problemática que registra, y que no obedece más que al fruto de un natural e inevitable crecimiento urbano.

De esta manera, quedó dicho que los accidentes viales en Álamos tienen una doble e ingrata singularidad. Se anotó que los percances de que se habla suelen estar a cargo de motociclistas en una notable mayoría. Pero hay otro dato igualmente terrible: el 80% de esos accidentes suelen ser protagonizados por menores de edad. Según Benjamín Mejía, Comandante de Bomberos, la naturaleza de los percances de que se habla es diversa: choques contra vehículos, contra espacios fijos (que son los más comunes) y motocicletas con otras motos. ¿Se imagina? Debe ser un tanto complicado que se configure el choque de un motociclista contra otro, pero, por lo visto, en Álamos esa situación forma parte de la estadística oficial.

Mientras tanto, en Huatabampo las cosas al respecto no están mejor ni mucho menos. En esa ciudad la conducción de motocicletas se hace sin prevención ni respeto a las reglas de Tránsito, lo que le ha convertido en la principal causa de accidentes urbanos.. Por eso se reconoce que tal estado de cosas es ya un serio problema de salud pública. Así lo planteó Óscar Ruiz Valdez, director de Protección Civil y Bomberos.

He aquí entonces otro esquema citadino igual o similar al que existe en Álamos en relación con el uso rutinario de motocicletas. El problema no debe estar en esta descripción. Lo está más bien (tanto en un lugar como en otro) en el uso desordenado que se hace de esas unidades motoras en la vía pública. Es decir, a menudo sin orden ni concierto en relación con las ordenanzas viales. El problema no es tanto (ni lo será) que haya motocicletas en las calles. Las complicaciones se producen por el uso desordenado y a veces ilegal que se hace de tales unidades de conducción.

No es fácil racionalizar un esquema como el que se describe? No debe serlo a la luz de las descripciones formuladas a lo largo de este apunte. Nutra usted su asombro: en Huatabampo el 80% de los accidentes vehiculares tienen que ver con...motociclistas. Ni más ni menos. O en otras palabras: ni para dónde hacerse. Sin duda, el problema se advierte severo o complicado a la hora de pensar en su corrección. Aunque de todas maneras algo tendrá que hacerse tanto en Álamos como en Huatabampo para salir al paso de esta aguda problemática citadina representada por los motociclistas, algunos de los cuales muestran verdadera osadía a la hora de tripular sus máquinas. Y en eso consiste también parte del mismo problema, dicho sea con franqueza.

armentabalderramagerardo@gmail.com