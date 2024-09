Problema en Escuelas y Cargos Para Morenistas

En Navojoa hay problemas viales o de tránsito que "el paso de los siglos" (valga la exageración) no ha podido resolver. Uno de ellos recién ha debido tomar forma cotidiana de nuevo con la apertura del nuevo ciclo escolar. Ciertamente, con el regreso a clases es común que en las escuelas los padres de familias (que llevan a sus hijos y pasan después por ellos a la salida) estacionen sus vehículos en doble y hasta tercera fila.

Es obvio que esta actitud genera rápidamente un principio de caos vial que muchas veces suele alcanzar proporciones irracionales. La cuestión puede también considerarse un tanto histórica, por el modo infaltable en que suele repetirse una y otra vez en el marco del calendario, a ciencia y paciencia histórica de las autoridades de Tránsito Municipal. Esta vez, sin embargo, según reza una información periodística confiable, dichas autoridades han solicitado a los padres de familia eviten la "mala práctica" a que se alude.

Muy bien. Pero todavía falta por ver si los destinatarios de esa pertinente recomendación deciden acatarla, lo cual, en principio, podría ponerse en duda. La apuesta nunca podrá a ser favor de que ciertamente lo harán. Sin duda, estacionarse en doble o triple fila en las inmediaciones de escuelas, se ha convertido en Navojoa en una especie de tradición o práctica que todo mundo asume con entera normalidad. Nadie parece advertir la severa obstaculización que esa actitud entraña para el normal tráfico vehicular citadino.

Existen en la Perla del Mayo planteles escolares ubicados en pleno centro de la ciudad, donde, por supuesto, la situación que se comenta adquiere perfiles de alguna manera caóticos o cercanos a esta condición. La vigilancia para que no ocurra así, históricamente ha sido y es deficiente o de plano fantasmal en los centros educativos, porque casi siempre es lo mismo a lo largo del ciclo escolar. En términos generales, la anormalidad vial y cotidiana de esta práctica se ha vuelto diaria o normal.

Hoy están diciendo en la Perla del Mayo que las cosas al respecto van a ser distintas. Puede que sí o puede que no. Pero seguramente se están tardando para poner reales y eficientes manos a la obra. Por supuesto que ésta no se logrará con meros exhortos o buenas intenciones al respecto. Estas actitudes ya demostraron su ineficacia. Se necesitan otras más en serio o formales para evitar el doble o triple estacionamiento vehicular en las inmediaciones de las escuelas navojoenses. El problema no es menor.

En otro género de asuntos, habría que reconocer, por ejemplo, la respetable franqueza de los morenistas de Huatabampo. Y es que ellos esperan que se les tome en cuenta para cubrir las diversas dependencias que ocupará el entrante gobierno municipal de la Tierra de los Generales. Tan inusual planteamiento fue formulado por Antonio Estrella Gutiérrez, dirigente local del Movimiento Regeneración Nacional.

La claridad o espontaneidad del planteamiento lo acreditan por sí solo. Sin muchas torceduras mentales o dialécticas, el líder morenista formuló un planteamiento correcto, aunque poco común o inusual que se haga tan abiertamente en público. La verdad es que en vísperas políticas como las de hoy, poco o nada se habla en los municipios de quienes y por qué podrían desempeñar los puestos en las próximas administraciones de gobierno. Al respecto hay prácticamente toda una tradición de silencio.

Pero el enfoque va todavía mucho más allá. Porque en realidad mucho menos suele ser común que el dirigente de un partido político, ganador de una elección municipal, señale en público la pertinencia de que integrantes de ese mismo partido formen parte de un gobierno municipal al que llevaron al triunfo electoral. No ha de ser delito o bochorno que los hechos ocurran de esta manera.

Y es que al final una simple lógica hace ver que especialmente un gobierno que llegará al poder tiene que ocupar con los suyos los mandos de las diversas áreas o dependencias que lo forman. Puede darse en ese ámbito alguna forma de convivencia ideológica distinta a la que ganó el poder. Pero en esencia la corriente partidista que lo obtuvo tiene como legítimo derecho suyo hacer gobierno con los suyos, precisamente.

El PRI hizo toda una larga escuela al respecto. El PAN no se quedó atrás con esa misma sintonía. Todo esto en principio podría tratarse de una simple lógica. A la hora de la hora nadie gobierna junto con sus enemigos frontales al lado. Puede hacerlo con adversarios teóricos en la mera concepción ideológica. Pero hasta allí. Por eso cabe dar por cierto que el venidero gobierno municipal de Huatabampo tendrá una formación eminentemente morenista. Lo contrario representaría una auténtica sorpresa para extraños y...propios.

