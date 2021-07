La expresión "por la boca muere el pez" suele utilizarse para explicar que es inconveniente hablar más de lo necesario. Frase de origen marinero que se utiliza para hacer referencia a las personas que dicen las cosas sin pensar, que hablan de manera exagerada y desconcentrada. Refiere el riesgo de abrir la boca, como el pez cuando ve el anzuelo al que se engancha y la persona que abre la boca para hablar demasiado y así se pone en ridículo, convirtiéndose en víctima de su propia estupidez. Supongo, que lo anterior les puede sonar conocido.

Pues bien, de esto viven los políticos, de hablar y hablar en todo lugar que se les permita, pues su instrumento principal de trabajo es la expresión verbal, aunque cada vez hablen más a lo tonto porque cada vez están menos leídos, y, quien no lee, quien no cultiva el intelecto difícilmente podrá hablar bien y fluidamente, aunque esto no significa que a pesar de su mala retórica el político en turno no sea capaz de conmover al auditorio porque al final de cuentas lo que mueve el voto son las emociones, las ilusiones, los sueños y las conveniencias que ellos mismos crean.