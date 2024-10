¡Por fin! Inauguran la Mexicana del Pacífico

La afición cajemense está de plácemes con la llegada del beisbol profesional, cuando los Naranjeros de Hermosillo se presenten esta noche en el precioso Estadio Yaquis, en el segundo juego inaugural de la temporada 80 de la Liga Mexicana del Pacífico, pues ayer en Hermosillo se inauguró la campaña en el inmueble Fernando Valenzuela, entre la "Tribu" obregonense y los campeones Naranjeros, quienes buscarán el bicampeonato, mientras el equipo que dirige el puertorriqueño lino Rivera, tratará de cortar la sequía de casi 10 años, sin conquistar un banderín... Todo mundo está listo, con boleto en mano, para irse lo más temprano posible, para lograr un buen lugar en el moderno estadio, el cual deberá registrar un lleno a reventar, tomando en cuenta que es el primer juego de la temporada en casa y, sobre todo, que la directiva conformó un equipo mejor nivelado que años anteriores... Por ejemplo, anoche allá en la capital hermosillense, lanzó el cubano Odrisamer Spaigne, un sólido serpentinero derecho, que fue el número uno de los abridores de los Leones de Yucatán, brindando una gran contienda veraniega –en nota por separado encontrará usted el resultado del encuentro de anoche, entre Naranjeros y Yaquis--, obteniendo más de diez victorias, por lo que la directiva está confiada en que podrá tener una brillante actuación, considerando que tendrá muy buen respaldo de la ofensiva, la cual está integrada por estupendos peloteros, tanto nacionales como extranjeros... Esa es la razón por lo que hoy por la noche, 12 de octubre, abrirá el segundo choque de la miniserie inaugural, el norteamericano Carl Edwards, quien trae muy buenos números del beisbol estadounidense. Ojalá y hoy obtenga su primer triunfo con la franela de los Yaquis, pues el manager boricua, conforme esté avanzando la temporada, irá integrando su quinteta abridora. Por los Naranjeros el serpentinero que abrirá esta noche será Alan Rangel ... Mientras, tanto, hay una gran expectación entre la fanaticada local por ver que los Yaquis comiencen la campaña con el pie derecho, lo cual sería muy benéfico para sus aspiraciones de tener una primera vuelta exitosa, pues es primordial sumar buena puntuación en la ronda inicial, para luego entrar a la complementaria sin tanta presión y buscar lo que los diez equipos pretenden, ganar el Standing General, lo cual sería fantástico... Claro, todo se irá conjuntando, de acuerdo como vaya avanzando el equipo en la tabla de posiciones, pues hay que estar observando al resto de los equipos, los cuales también se han reforzado muy bien. Así que tendremos una temporada competitiva, con el objetivo también que el equipo que resulte campeón, llegue a la Serie del Caribe en inmejorables condiciones, con gente capaz, en todas y cada una de las posiciones, además de una "banca" bien armada, que pueda suplir a los titulares con indiscutible calidad... Lo principal, es que le vaya bien a los Yaquis, para que los aficionados estén contentos y acudan al inmueble apoyar a su equipo, a sabiendas que tiene la novena de casa con qué responderle al mejor de los conjuntos restantes, no importando que sean los Naranjeros, Tomateros, Charros de Jalisco, Mayos, Venados, etc. etc... Paréntesis de luto, para enviar nuestro más sentido pésame a la familia Esquer Encinas, por la irreparable pérdida del señor Gilberto Esquer, quien dejó de existir la madrugada del viernes, en nuestra ciudad. Deseamos de todo corazón, que Dios, les envíe una pronta resignación. Su cuerpo está siendo velado en la Funeraria Misión, de la Boulevard Ramírez. Descanse en paz... Gilberto, gran amigo y excompañero de trabajo en DIARIO DEL YAQUI, casa editorial en la que laboró 30 años. Me sorprendió su partida, cuando mi querido hermanito Joel Luna, me dio a conocer la lamentable noticia, a temprana hora de ayer. Gilberto (62 años de edad) fue un hombre serio, trabajador, apreciado por todos sus excompañeros. Hoy le darán el último adiós... Así las cosas, sobre la transmisión de los juegos de los Yaquis, por televisión, no se informó nada. En Hermosillo regresará Telemax a pasarlos gratuitamente a todos los rincones de la entidad, según lo informó el Gobernador Alfonso Durazo Montaño... Ya se había comentado que en Ciudad Obregón habría transmisión televisiva de los Yaquis, pero al parecer no hubo ningún arreglo, pues dejaron pasar el tiempo y, hasta ahorita, hay que estar pendientes nada mas de escuchar los juegos por la radio de Grupo García de León en las voces de los inmortales Dr. Samuel Wong González y Francisco Pérez Díaz, a quienes les deseamos la mejor de las suertes... Por cierto, tanto mi querido Dr. Wong, como Panchito, serán los encargados de llevar a cabo la ceremonia inaugural, la cual se espera resulte espectacular, como ocurre cada inicio de temporada... l´ll see you later.