Por dónde empezar en postpandemia

Y si a esto se le agrega el cambio de reglas del juego como en algunas cosas en el ejercicio de gobernar, entonces no se alcanza todavía a acomodar una buena cantidad de ciudadanos a la vida postpandemia.

Y esa es una verdadera realidad y todavía más, que ya no se tiene la real seguridad de la vida económica de algunas regiones, porque lo que sucede en las confrontaciones entre países como lo Rusia-Ucrania, llega.

Y no nada más llega por que se mueve el costo y precio de las mercancías sino porque conjuntamente llega también la incertidumbre de qué seguirá para llegar a la tranquilidad económica y social.

Que probablemente, si se le pregunta a algún funcionario de gobierno, no logrará completar la frase para levantar los hombros y decir no sé y quedara deber una respuesta congruente.

Porque independientemente de que ya la vida económica y social de la sociedad mexicana, ya empieza a tomar su nivel de participación no de normalidad, todavía existen muchos más pendientes que resolver.

Al entender que la pandemia afectó más de lo que se quisiera imaginar, alguien que quisiera minimizarla y decir que todo va bien, porque pasará todavía algún tiempo para que se reacomode la vida.

Pero y mientras dirían algunos, que perdieron mucho en estos años y otros que se quedaron sin nada, cómo le harán para recuperarse o continuar, ahí es donde está el pendiente por resolver entre todos.

Y es todos al hablar de sociedad, gobierno y financieros donde cada quien contribuya con su parte, para que lo que antes existía como actividad económica se logre nuevamente a integrar y mejor que antes.

Es por ahí por donde se tiene que empezar a accionar y no pensar que ya se regresó a la normalidad porque es una palabra muy amplia, que no se había completado ni antes de la pandemia.

El querer hacer lo mismo que antes de que llegara el coronavirus, debe de ser más que complicado y no benéfico porque se estaría retrocediendo en mucho y eso no es bueno para la sociedad.

El espíritu de ser un país, estado y municipios desarrollados no ayuda en nada, en tomar la batuta del lamento y ahí estacionarse, sino que lo más efectivo es ir hacia adelante, pero en equipo.

Y eso hasta hoy desafortunadamente no se refleja en estados y en muchos municipios, porque algunos otros se ubican en una situación de bienestar y van por más, porque han podido ir más allá de las palabras.

Aunque se investigue, se diagnostique y se planee, sino se acciona, difícilmente se podrá avanzar porque si algo existe en muchos grupos de ciudadanos y políticos son los planteamientos teóricos.

Y con eso es perder tiempo, dinero y esfuerzo, cuando se podría avanzar mucho en las necesidades de una sociedad que ya rebasó la credibilidad de las palabras para ubicarse en la necesidad de las acciones.

Es reconocido que la satisfacción de una sociedad que continuamente la han alimentado con promesas, que su principal aspiración sean las acciones reales porque eso le permitirá incorporarse a la participación.

Por dónde empezar ahora, es el de reorganizarse nuevamente para las actividades económicas y sociales donde los esquemas antiguos de cómo hacer producción, se mejoren.

Y los esquemas de desarrollar la función pública sean diferentes a lo que ya no era satisfactorio, no que sean igual o rebasen lo ya no era positivo, porque lo que se requiere es comenzar pero mejor que antes.

DEL ESCRITORIO