Pobre candidata

No se trata, dijo, de declinar a favor de otro candidato sino sencillamente de hacer ver que aún hay desigualdad entre los mismos partidos políticos, pues los que van naciendo, por supuesto, no solamente reciben menos recursos, sino que les llegan muy tarde.

Lo ideal sería que la militancia sostuviera a sus partidos con recursos propios, a fin de que lo destinado por los gobiernos para el sostén de la partidocracia, se canalizara mejor hacia obras y servicios públicos de calidad para la población.

Lo cierto es que para desarrollar una campaña electoral, quien no tiene un "colchón" económico suficientemente amplio, difícilmente podrá avanzar.

Por eso es que desde la sociedad muy pocas personas se atreven a participar porque saben bien que sin dinero no van a alcanzar sus metas.

Sobre su experiencia en su actual campaña electoral, la candidata respondió a las preguntas de Marco Polo Armenta, el doctor Cuauhtémoc González Valdez, Niria Andrade y Fausto Navarro: "Me ha gustado que hemos podido reflexionar y ha permitido tener voz como ciudadana, eso es muy importante. Hay un asunto que podemos decir en este momento, que estamos enfrentando y tengo que revelar, por lo que sí se me ha hecho difícil, en lo personal no tenemos recursos, yo no tengo ni un peso para gasolina y no me he podido mover del estado de Sonora, perdón, de Hermosillo, no puedo iniciar la campaña".

"Y eso es un estrés, realmente, ver que, si bien empezamos tarde, y reconozco que no tengo experiencia en política y, aún más, que no tenemos recursos, ni un peso, para movilizarme de Hermosillo, la verdad, esa experiencia es bastante estresante ¿por qué? porque me está colocando en una situación, podemos decir desigual, o por lo menos yo no tengo recursos para movilizarme ni iniciar la campaña", agregó la también académica y activista social.

Y a la pregunta de ¿qué le dice el partido Fuerza por México?, la candidata contestó: "Pues me dice que el Instituto Estatal Electoral no ha depositado los recursos".

Luego manifestó que "a mí lo que me podría afectar en este momento, es precisamente que no tengo recursos, no tengo nada de recursos y eso, la verdad, al no tener recursos, me pone en una situación difícil, si ya venía una situación difícil, si no tenemos un cinco para movilizarnos, ni para hacer campaña, ni para coordinador, ni para crear estructura, pues la situación me es muy difícil y eso es, lo que en un momento dado a mí me haría reflexionar en ese aspecto; no, por ningún motivo es por un candidato, no es mi intención, no pienso de ninguna manera declinar a favor de ningún candidato, pero si, si no tengo recursos para movilizarme, eso me haría reflexionar en mi permanencia".

–¿Ha fijado un plazo para obtener recursos o, de lo contrario, declinar?–

"Sí, lo he fijado el plazo, porque no podemos seguir avanzando, no puedo estar en esas condiciones de desigualdad, si ya otros iniciaron la campaña, y yo no poder hacerlo, pues claro que me pone en desventaja y yo el plazo ya lo he fijado".

–¿Para cuándo?–

"Pues ahorita, lo estoy apenas señalando, más adelante les diría, pero es un plazo cercano".

