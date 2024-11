Plan para campo y pesca

La de hoy por lo visto es una sola crisis en los diversos sectores productivos. Bien podría decirse que tal situación existe de una u otra manera. Esta adversa modalidad se acentúa todavía más en una región como la propia del sur del Estado. Las señales o indicadores al respecto están a la vista y no es complicado advertir su particular ubicación.

En el sur sonorense es notorio y lamentable que sectores como los propios del campo y la pesca no están en plena capacidad operativa, con efectos que perjudican a todo el entorno. Es preciso por ello que se tomen cartas en el asunto, como suele decirse. Por eso hay que reconocer una iniciativa definida en Huatabampo por un partido político como Morena. Esencialmente esa iniciativa plantea tramitar una reunión con diputados (locales y federales) y senadores para diseñar un plan emergente frente a la situación existente en renglones como el campo y la pesca.

Vale repetir que se trataría de un plan emergente. Los pormenores de esta iniciativa fueron explicados por Antonio Estrella Gutiérrez, dirigente de Morena en Huatabampo. Reconoció que la situación es muy preocupante para "miles de personas" que dependen de la pesca y el campo, a las que definió como actividades económicas primarias de la región. Así hay que asumirlas, ciertamente, como procede añadir, por si hiciera falta.

El problema en mención tiene un principio visible desde cualquier óptica. "No hay agua en la Presa Mocúzari y, en consecuencia, hay poca siembra", planteó Estrella Gutiérrez. Y añadió que la "pesca vive muy malos momentos, con bajas capturas de camarón y otras especies". Por lo mismo, adelantó: "Entonces habrá muchos problemas". Este es un pronóstico que no puede ser puesto en saco roto, por más perniciosas o graves que puedan ser (ojalá y no) sus consecuencias.

En un contexto así se abre espacio la petición morenista para que legisladores locales y federales, incluidos senadores, se involucren en la hechura de un plan emergente de apoyo para Huatabampo y sus principales actividades productivas. Hay que desear la mejor concreción y benéficos alcances a este proyecto. Los partidos políticos no deben estar sólo para hacer "grilla", lo que no debe verse como crítica. También deben afanarse en tareas de eminente servicio a la comunidad, como lo ha propuesto Morena de Huatabampo, a través de su dirigente Antonio Estrella Gutiérrez.

Por lo visto, la de quienes tripulan motocicletas en Navojoa es una historia de nunca acabar. El señalamiento procede también para el resto de las poblaciones del sur de la Entidad. Es lamentable decirlo así. Pero los hechos o las estadísticas (como siempre) no dejan mentir. El tiempo pasa inexorable y una situación como la descrita parecería ser siempre la misma. O peor.

Dos datos ilustran con suficiencia la densidad de esta situación: en el 80 por ciento de los percances viales en el ámbito navojoense figuran motociclistas, con la singularidad de que también se trata de menores de edad. Un estado de cosas como el que se describe se ha convertido en la Perla del Mayo en un problema de salud pública. A este peligroso nivel se arribó finalmente por efecto de un estado de cosas vial que todavía podría empeorar mucho más si no se hace algo para evitarlo.

No debe ser fácil asumir una tarea así. Parecería que en el cabal o simple conocimiento de la Ley de Tránsito vigente podría estar un principio de solución frente a la lamentable situación que se comenta. El problema es que, por ejemplo, según datos oficiales, apenas el 40 por ciento de los motociclistas citadinos conoce el ordenamiento legal que norma su desenvolvimiento en la vía pública. No es desdeñable del todo ese porcentaje. Pero lo ideal sería que resultara mucho más elevado.

Sin embargo, como tantas veces se ha reconocido, no ha de resultar fácil solventar del todo un problema como el descrito. Mucho menos cuando es notorio que la utilización de motocicletas en la vía pública navojoense se ha multiplicado sensiblemente. Esto ha traído consigo una problemática que se manifiesta en las calles casi todos los días. Ante esta situación, las autoridades respectivas planean ofrecer un programa de talleres sobre el manejo de motocicletas. Los talleres se llevarán a cabo en las Comisarías navojoenses. En sus sesiones se abordarán diversos aspectos de la cada vez más mítica Ley de Tránsito. Ojalá que las sesiones resulten útiles. Es lo menos que puede esperarse.

armentabalderramagerardo@gmail.com