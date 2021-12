Pero no fue un camino como el que todos los sonorenses esperaban, porque fue mucho lo que se escuchaba en su momento de convocar al proceso electoral, que lo que se dijo fue esperanzador, de que todo iba a ser diferente al llegar.

Pero no fue un camino como el que todos los sonorenses esperaban, porque fue mucho lo que se escuchaba en su momento de convocar al proceso electoral, que lo que se dijo fue esperanzador, de que todo iba a ser diferente al llegar.

Noticia Relacionada Plan de Desarrollo: reto para Sonora

PUBLICIDAD

Y muchos pensaron que el gran estado de Sonora, segundo en extensión territorial en el país, ya le había llegado la hora, porque lo que se decía era lo que se necesitaba para que el Estado fuera un pivote en el desarrollo nacional.

Así, el bienestar para todos los ciudadanos iba a estar al alcance y muchos de los problemas y añejas demandas estaban en la cartera de los programas y de la gestión estatal y no terminaría el periodo sin solución.

Pero conforme fueron pasando los años, los problemas y las necesidades del desarrollo, iban quedando todavía en la cartera de los pendientes y mucho de lo que se dijo ya no aparecía en los proyectos prioritarios.

Y la sociedad sonorense todavía le seguía apostando con la confianza de que en su momento los dichos y lo proyectado se iba a realizar, pero empezó a acercarse el siguiente proceso electoral y las demandas sociales quedaron pendientes.

Y todavía muchos sonorenses no alcanzaban a entender por qué, siendo un Estado con mucho potencial económico, la mayoría de las actividades económicas y los municipios del Estado, no lograban un positivo desarrollo.

En otras regiones del país, con menos recursos y condiciones geográficas distintas, empezaban a modificar el nivel de vida de todos sus ciudadanos, porque impulsaban de forma eficaz el desarrollo de sus actividades económicas.

Y todavía más, muchos de ellos no contaban con litorales, cercanía con el mayor mercado mundial y con los recursos naturales que tiene Sonora y de forma continua avanzaban en la atracción de nuevas inversiones.

Entendían también que en su desarrollo existía la necesidad de hacer equipo con otros estados aledaños, para crear clústeres de desarrollo industrial y poder aprovechar plenamente el conocido Tratado de Libre Comercio que ya tomaba su realidad.

Y ahora muchos de esos estados aparecen en la medición anual que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), con un perfil de desarrollo económico y social elevado, con amplios beneficios para sus sociedades.

En este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo para Sonora, presentado por el gobernador Alfonso Durazo, es un compendio de las necesidades de los sonorenses y una relación de acciones a realizar por parte de su Gobierno.

Lo más importante de esa estrategia es que se están perfilando proyectos estratégicos de amplia prioridad para el Estado, pues la necesidad de la sociedad así lo demanda y también los que se requieren para que verdaderamente se logre avanzar de forma positiva.

Ya es tiempo que a Sonora se le conozca por su avance económico y social, en todas sus regiones y no solamente por ser el segundo Estado con mayor extensión territorial en el país y que tiene una importante vecindad con Estados Unidos, no aprovechada.

El reto es grande para hacer avanzar a Sonora y alcanzar a ser un Estado líder económicamente, porque esto no será por decreto sino con trabajo honesto y efectivo y eso es lo que se espera y con ello estará la sumatoria de todos.

DEL ESCRITORIO

Todavía no se alcanza a entender muy bien la alarma que se quiere crear al indicar que el nivel de inflación que hoy está en el mercado, es de preocupación y se desconoce qué pasará con ello y analizando un poco la historia y el potencial económico de México y el manejo de las finanzas públicas de la Federación, se logrará observar en el futuro inmediato que no es el tema como se quiere hacer saber porque en tiempos anteriores la situación era más grave y el país siguió. El miedo también es otra moneda que apareció junto con la pandemia y está utilizándose... Lo que si vendrá a ser un tema de interés y que puede generar una guerra comercial, va a ser la determinación de los Estados Unidos, de otorgar estímulos a la producción de autos eléctricos, contraviniendo lo establecido en el TC-MEC, en caso de concretarse será un punto a analizar al inicio del siguiente año... Algunos analistas económicos se empiezan a preguntar por qué México no ha logrado pasar del subdesarrollo al desarrollo como país, a pesar de su potencial económico, ahí está la controversia en la mesa del análisis para determinar el por qué.