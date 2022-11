Piedra Ibarra saca el cobre

En verdad que en la política hay siempre temas que provocan la hilaridad o, todo lo contrario, la ira. Uno que es muy paciente prefiere a veces reírse antes que entrarle a los catorrazos contra quienes, con sus desfiguros, colman la paciencia, sacan el cobre y muestran el nivel de lacallismo al que se han visto sometidos, todo por estar pegados a la ubre presupuestal. Ocurrió este martes, por ejemplo, que la señora Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quiso quedar bien con su patrón, el que la impuso en ese puesto, y arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por hechos ocurridos... el 7 de julio de 1952. O sea, ¿no le faltará a esta señora incrementar unos puntos más a su servilismo? Habremos de considerar, en primer lugar, que en 1952 las elecciones prácticamente las organizaba, vigilaba y calificaba el mismo Gobierno y que el triunfo de Adolfo Ruiz Cortines, en este caso por la Presidencia de la República, no dependía más que de una sola persona: el presidente en turno. ¿No habrá leído esta aspirante a zalamera que los inicios del INE, antes IFE, fueron en 1990 y que fue hasta 1996 cuando el Congreso reforzó la autonomía e independencia del IFE, al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto para los consejeros ciudadanos? Pero como se trata de "tirarle al negro", como se hacía en los juegos de feria de los pueblos (el nuevo, me dicen), esta supuesta servidora pública se envalentonó y lo primero que hizo al despertar una mañana es lanzar una recomendación al INE por no haber actuado en 1952. Eso sí, muy orgullosa de su actuar, y como para que su patrón oyera, relató: "Acabamos de emitir una recomendación precisamente, porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE porque hubo una masacre terrible el 7 de julio de 1952 de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral. Estamos nosotros no solo con los casos del pasado", dijo. Hace un mes, la responsable de la CNDH acusó al INE de "sabotaje" y pidió a los legisladores una reforma electoral que involucre al instituto. O sea que los traspiés de esta dama no son nuevos sino que se sumó a las condenas contra las autoridades electorales que en 2018 avalaron el triunfo del que está ahora sentado en la silla presidencial. Y lo peor del caso es que la CNDH ni siquiera debe analizar los temas electorales, pues no son de su competencia, pero como se trata de estar a la moda en el golpeteo contra el árbitro electoral, sacó de su ronco pecho que los del INE son lo peor de lo peor. Es muy curioso que la recomendación general 46/2022 fue expedida en abril de este año, pero en realidad fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre y difundida dos días después, el 30 de octubre, en las redes sociales de la institución. Y al igual que su tocayo de apellido, Epigmenio Ibarra, otro adulador de cuatro suelas, la doña, que en ninguno de sus quehaceres de su corta vida política se parece a su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, quien demostró a propios y extraño lo que es una lucha social. Lástima que su hija no haya aprendido de esa experiencia. Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com